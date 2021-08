Wyłudzenia na Assistance. Walka trwa

Według statystyk 1 na 10 przypadków zgłoszenia „szkody komunikacyjnej" jest próbą oszustwa. Co ciekawe więcej zgłoszeń tego typu pojawiło się w trakcie lockdownu, chociaż było mniej zdarzeń drogowych.

Oszuści są pomysłowi, ale są też częściej demaskowani ze względu na doświadczenie zespołu assistance i technologiom. Celowe kolizje na drogach są niestety nadal zmorą. Przedstawiciele Global Assistance Polska i pomoce drogowe prezentują kilka metod i benefitów płynących z oszustw:

Przekazywanie starych aut do zaprzyjaźnionych warsztatów, gdzie są naprawiane przez długi okres czasu. W tym okresie oszust jeździ nowym autem bez limitu kilometrów.

Sfingowane „awarie aut" w miejscowościach wypoczynkowych, tak by oszuści mogli skorzystać z noclegu na koszt ubezpieczyciela.

Korzystanie z fikcyjnego holowania, aby później wystawić wysoką fakturę za sztuczną usługę.

Wynajmowanie aut zastępczych z szemranych firm. Podobnie jak przy sfingowanym holowaniu wystawiana jest wysoka faktura, za którą płaci ubezpieczyciel.

Celowe uszkodzenia luksusowych aut z małych wypożyczalni, aby wyłudzić ubezpieczenie.

Firmy ubezpieczeniowe posiadają w swoich strukturach dedykowane departamenty, które wykorzystują specjalistów z wielu dziedzin w celu wykrycia oszustw. Również pracownicy zespołów assistance, co raz częściej są przeszkoleni by umieć wykryć próbę oszustwa. Do tego wszystkiego pomocna jest technologia, która „uczy się" prób wyłudzeń i skuteczniej wskazuje potencjalne wykroczenia.