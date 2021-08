Ford Polska zyskał dodatkową pulę sprzedaży Mustanga Mach-E. Pierwsze egzemplarze już u właścicieli

Wszystkie dostępne Mustangi Mach-E znalazły polskich klientów i rozpoczął się proces przekazywania ich nowym właścicielom. Co najważniejsze dla producenta, zanim oficjalnie auta trafiły do naszego kraju wszystkie były już sprzedane.

Najpopularniejszą konfiguracją, odpowiadająca 75 proc. zamówień były auta z napędem na wszystkie koła i baterią o pojemności 98 kWh. Klienci zdecydowali się również na kolor Lucid Red. Największą popularnością elektryczny Mustang cieszył się w Warszawie (50 szt.), na Górnym Śląsku (26 szt.) i Trójmieście (25 szt.). Co jednak najważniejsze, polski przedstawiciel poinformował, że zyskał dodatkową pulę aut, przez co Mustang Mach-E będzie nadal dostępny. Początkowo na nasz rynek przewidziano 220 szt. tego modelu.

Osoby, które będą chciały zakupić nowego, elektrycznego Mustanga nie spotkają go jednak w każdym salonie marki. Aby salon mógł sprzedawać nowy model przewidziano szereg wytycznych, do których należą: specjalna strefa ekspozycyjna w salonie, zewnętrzna ładowarka dla aut EV, a w przypadku serwisu dedykowane wyposażenie i narzędzia do naprawy samochodów zelektryfikowanych oraz wykwalifikowana kadra w zakresie obsługi aut elektrycznych.