Auta premium. Spadek i wzrost rejestracji zarazem

Według danych pochodzących z CEPiK Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wykazał, że w lipcu 2021 roku doszło do mniejszej rejestracji aut klasy premium niż w czerwcu tego roku. Zarazem odnotowano wzrost w stosunku do lipca zeszłego roku i sprzed dwóch lat. W sumie w siódmym miesiącu tego roku zarejestrowano 7.475 szt. nowych aut wyższej klasy.

Łącznie od stycznia do lipca zarejestrowano w naszym kraju 55.588 samochodów z wyższej półki. To o 38,18 proc. więcej niż rok temu. To również też lepszy wynik niż w roku 2019 gdy zarejestrowano 44.246 szt. tego typu samochodów.

Pod względem popularności marek w pierwszych siedmiu miesiącach roku, liderem zostało BMW z wynikiem 14.537 szt. Jest to też lepszy wynik niż w roku ubiegłym. Najpopularniejszym modelem monachijskiej marki była seria 3, która została sprzedana w ilości 2.561 szt. Kolejnymi popularnymi modelami było X3 – 1.703 szt. i seria 1 – 1.646 szt.

Drugą popularną marką w okresie styczeń-lipiec zajęło Audi – 12.583 egz. W tym okresie najlepiej sprzedawał się model Q5 – 2.295 szt. Na drugiej pozycji uplasowało się Q3 (2.013 szt.), a na trzecim miejscu A6 (1.631 szt.).

Ostatnie miejsce na podium zajmuje Mercedes. Od stycznia do lipca 2021 roku zarejestrowano 12.067 szt. pojazdów tego producenta. Wynik ten nie obejmuje Vanów tej firmy. Zatem najpopularniejszym autem osobowym okazała się klasa A z wynikiem 1.355 szt., uplasowała się ona przed klasą E (1.339 szt.) i przed GLE (1.107 szt.).

Za podium znalazło się Volvo z wynikiem 7.842 egz., jest to jednak i tak wzrost z analogicznym okresem sprzed roku.

Największe straty odnotował Jaguar, gdyż zarejestrowano mniej o 34,73 proc. niż w roku ubiegłym. Tesla natomiast odnotowała wzrost.

Po siedmiu pierwszych miesiącach liderem pod względem modeli zostało Volvo XC60 (2 946 egz.), przed BMW serii 3 (2 561 sztuk) oraz Audi Q5 (2 295 egzemplarzy).