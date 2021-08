Wypożyczenie kampera lub busa. Pewnie możesz na prawo jazdy B. Sprawdź jedną rzecz

Pandemiczne wakacje? Z uwagi na obostrzenia i zmieniającą się sytuację, zaplanowanie wyjazdu zagranicznego może być sporym problemem. Polacy i na to znaleźli jednak sposób. Cześć postanowiła pojechać do hotelu w kraju. Część nadal wybrała polskie góry czy morze, ale nie chciała płacić za hotel. Alternatywa? Tą stały się zyskujące na popularności kamery, czyli tak naprawdę hotele na kołach. Posiadają łóżko i pełen zestaw sanitariatów. A do tego można je zaparkować np. nad samym morzem.

REKLAMA

Wypożyczasz kampera? Sprawdź jego DMC

Obraz podróży kamperem po Polsce wydaje się naprawdę sielski. Skutek? I w tym, i minionym roku firmy wypożyczającego tego typu pojazdu przeżyły prawdziwe oblężenie. Kierowcy widząc oczami wyobraźni kamera zaparkowanego metr od plaży powinni jednak chociaż na chwilę zejść na ziemię. W przeciwnym razie wakacje mogą się skończyć szybciej i inaczej niż planowali. A powód ku temu jest oczywisty - i chodzi o uprawnienia kierowcy.

DMC. Trzy litery, które decydują o mandacie i prawie jazdy. Lepiej sprawdź

Osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B oczywiście może zasiąść za kierownicą kampera. Możliwość ta nie jest jednak bezwarunkowa. A ograniczenia wynikają w bezpośredni sposób z przepisów i uprawnień do kierowania. Kategoria B pozwala bowiem na prowadzenie pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. I w przypadku kampera przekroczenie limitu wagowego wbrew pozorom nie jest takie trudne.

"Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla" - art. 6 ustawy o kierujących pojazdami.

Za ciężki kamper oznacza... 500-złotowy mandat!

Co zatem powinien zrobić kierowca? Osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B musi najpierw upewnić się, że kamper, który chce wynająć ma DMC wpisane w dowód rejestracyjny na maksymalnym poziomie 3,5 tony. Jeżeli wartość jest wyższa, od wynajęcia takiego pojazdu należy odstąpić. Powód? Przy wyższej masie konieczna jest kategoria C prawa jazdy. Bez niej kierowca prowadzi de facto bez uprawnień. A to w czasie kontroli drogowej oznacza 500-złotowy mandat i brak możliwości kontynuowania podróży.

Zobacz wideo Wymagana, a nieznana. Czym tak naprawdę jest bezpieczna odległość?

W przypadku busów liczy się ilość miejsc

Ograniczenie dotyczą jednak nie tylko kamperów, ale i busów. Posiadając prawo jazdy kategorii B kierowca może prowadzić pojazd konstrukcyjnie przygotowany do przewożenia maksymalnie 9 osób razem z kierowcą. Dodatkowo nadal nie może mieć on dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 3,5 tony. W sytuacji, w której auto posiada większą ilość miejsc (chociaż nie wszystkie są zajęte), prowadzący powinien posiadać prawo jazdy kategorii D1.