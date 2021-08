Nie tylko Policja. Kierowców mogą kontrolować inne służby. Włącznie ze Strażą Leśną

Kontrola samochodu i kierowcy kojarzy się przede wszystkim z Policją. Bo to radiowozy tej formacji są najczęściej spotykane przy drogach i to ta służba jest tak naprawdę utożsamiana z mandatami dla kierujących. I choć w tym przekonaniu jest wiele prawdy, prowadzący powinni wiedzieć o tym, że prawo do zatrzymania pojazdu do kontroli mają też inne służby. Jakie? O tym szerzej opowiemy w tym kolejnych akapitach.

Policja vs. ITD. Jakie są uprawnienia służb?

Policja ma szerokie uprawnienia. Bardzo podobny zakres uprawnień mają jednak również funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Umundurowani pracownicy ITD mają możliwość zatrzymywania samochodów na drodze, kontroli ich stanu i dokumentów, mogą sprawdzić stan trzeźwości kierowcy i ukarać go mandatem karnym, a do tego mogą posługiwać się urządzeniami mierzącymi prędkość i rejestratorami.

To samo co Policja, może... Straż Graniczna!

Co ciekawe, choć rzadko się o tym mówi, niemalże tak samo szerokie uprawnienia jak Policja czy ITD ma Straż Graniczna. Może zatrzymywać pojazdy, kontrolować ich kierujących, sprawdzać trzeźwość i wlepiać mandaty. A na tym nie koniec, bo Straż Graniczna ma prawo pojawić się na drodze nie tylko w strefach przygranicznych, ale na terytorium całego kraju.

Pozostałe służby mają dużo mniejsze uprawnienia

Kolejną służbą, która ma uprawnienia do kontrolowania kierowców, jest Straż Gminna lub Miejska. Uprawnienia strażników są jednak dużo mniejsze niż w przypadku Policji czy ITD. Mogą oni zatrzymać pojazd na drodze, ale głównie w przypadku popełnienia wykroczenia polegającego na zignorowaniu znaku zakazującego ruchu lub naruszeniu przepisów odnoszących się do postoju i zatrzymania. W związku z tym mogą sprawdzić dokumenty kierowcy i pojazdu oraz nałożyć na prowadzącego mandat karny.

Kolejną instytucją uprawnioną do kontrolowania kierowców i pojazdów jest Straż Leśna. W tym jednak przypadku muszą wystąpić dwa warunki dodatkowe. Po pierwsze strażnik leśny zawsze musi być umundurowany. Bez munduru nie ma możliwości prowadzenia kontroli. Po drugie może zatrzymać kierującego, ale tylko wtedy gdy nie zastosował się do zakazu ruchu lub naruszył przepisy odnoszące się do postoju i zatrzymania na terenie lasu czy parku - przy czym do zatrzymania może dojść poza terenem lasu czy parku, gdy kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.

Straż Leśna i Żandarmeria Wojskowa też mogą zatrzymywać kierowców

Straż Leśna może wystawić mandat - za w/w wykroczenia. A do tego ma jeszcze jedno uprawnienie. Może uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę - jeżeli ma przypuszczenie, że ten znajduje się pod wpływem alkoholu. Do zbadania poziomu trzeźwości musi już jednak wezwać policję. Ostatnim typem służby uprawnionym do kontroli drogowej jest Żandarmeria Wojskowa. Żandarm może zatrzymać pojazd, ale nie może kontrolować jego dokumentów. Dokumenty może sprawdzić tylko wtedy, gdy auto należy do wojska.