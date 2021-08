Luksemburg liderem, a Polska druga. Niestety pod względem liczby aut na tysiąc mieszkańców

Zobacz wideo Samochody podrożeją? Producent: "Winna jest ekologia"

O tym, że Polska to mocno zmotoryzowany kraj nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Przynajmniej jeden samochód ma zdecydowana większość Polaków, a część osób dysponuje dwoma czy nawet trzema pojazdami. Statystycznie rzecz biorąc jesteśmy w ścisłej czołówce Europy. I to zarówno pod względem liczby aut na tysiąc mieszkańców, jak i w wartościach bezwzględnych.

REKLAMA

747 samochodów na 1000 Polaków

Jak wynika z nowego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada aż 747 samochodów. To drugi wynik w całej Unii Europejskiej. Wyprzedza nas jedynie Luksemburg, gdzie na tysiąc osób jest 781 aut.

Trzecie miejsce w rankingu zajmują Włochy z wynikiem 742 samochodów. Dalej mamy Estonię (703), Francję (671), Słowenię (660), Czechy (637) i Portugalię (631). Dla porównania, nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy zajmują dość odległe, 11. miejsce z wynikiem 622 samochodów na tysiąc mieszkańców.

Co ciekawe, na drugim końcu zestawienia znalazły się głównie kraje naszego regionu. Najmniej aut na tysiąc mieszkańców jest na Łotwie (386), w Rumunii (414), na Węgrzech (450), w Chorwacji (473), na Litwie (497) i na Słowacji (504). Średnia dla całej Unii Europejskiej to 628 samochodów na tysiąc mieszkańców.

Jak zauważa serwis Auto Świat, nie jest jednak tak, że auto ma niemal każdy Polak. 32,3 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie ma żadnego pojazdu. W pozostałych 67,8 proc. domów do dyspozycji jest przynajmniej jeden samochód. Łącznie nad Wisłą mamy 24,3 mln aut, co daje nam piąte miejsce w UE.

Jeździmy starymi samochodami

Od lat nie jest tajemnicą, że Polakom nie przeszkadza poruszanie się starymi samochodami. Potwierdzają to tylko dane ACEA. Z raportu wynika, że średni wiek aut nad Wisłą to ponad 14 lat. Pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy. W UE średnia wynosi 11,5 roku, co również nie jest najlepszym wynikiem.

Polacy lubią też oszczędności, dlatego 13,6 proc. samochodów ma instalację LPG. W całej Unii jest to zaledwie 2,7 proc aut. Nieco ponad połowa posiadaczy aut z naszego kraju wybrała pojazd napędzany jednostką benzynową (53,2 proc.), a 31,6 proc. postawiło na diesla.