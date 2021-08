To musiało zaboleć. Ferrari Roma jednak zbyt szeroka na włoskie uliczki [WIDEO]

Ferrari Roma to piękne auto. Tym bardziej boli to, co uchwyciła kamera na jednej z włoskich uliczek, gdzie właśnie ten model utknął.

REKLAMA

Nagranie pokazuje, jak właściciel wjechał w drogę, która okazała się delikatnie mówiąc za wąska dla włoskiego auta. Chociaż akcja ponoć dzieje się we Włoszech. Nie może, zatem winić kierowca kogokolwiek innego poza sobą.

Wynajął ferrari warte ponad milion złotych w Holandii. Wjechał w drzewo

Roma ma 1974 mm szerokości i 4656 mm długości, czyli nie należy do najmniejszych. Co prawda na nagraniu nie podano konkretnej szerokości alejki, ale od razu widać, że tego nie da się przejechać bez uszczerbku na aucie. Z całą pewnością samochód zaliczył głębokie zarysowania po bokach i duże wgniecenia. Portfel właściciela odczuje tę próbę przeciśnięcia się.

Dla przypomnienia Ferrari Roma bazuje na modelu Portofino, waży 1472 kg i jest napędzane przez V8 o pojemności 3,9 litra. Generuje on moc 620 KM i 760 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna wynosi 320 km/h, a sprint od 0 do 100 km/h pokonuje w 3,4 s.