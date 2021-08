Znak B-34 stoi przed każdym skrzyżowaniem. Tylko nie da się go zobaczyć

Jedna z ważniejszych zasad ruchu drogowego dotyczy... ograniczeń prędkości. Czemu są konieczne? Powodem jest bezpieczeństwo. Bo o ile na autostradzie - czyli trasie, na której nie pojawiają się piesi czy rowerzyści - kierowcy mogą jechać naprawdę szybko, o tyle w mieście znaczne prędkości są niedopuszczalne. Poza tym ograniczenia prędkości mają też przygotować kierowcę np. na ostry zakręt czy wskazywać miejsca, w których pojawiają się dzieci (bo w pobliżu jest szkoła).

Ograniczenie prędkości obowiązuje na danym odcinku. A czym jest odcinek?

Ograniczenia prędkości w pierwszej kolejności wynikają z charakterystyki obszaru, po którym porusza się kierowca. Inne są na trasach szybkiego ruchu, inne na drogach krajowych, a inne w miastach. I choć generalne zasady są nadrzędne, ograniczenie może zmienić też znak. Konkretnie znak B-33. Wskazuje on maksymalną prędkość na danym odcinku drogi. I kluczowe w tym przypadku jest pojęcie odcinek. Czemu? Bo ograniczenie prędkości co do zasady obowiązuje raczej punktowo.

Co odwołuje ograniczenie prędkości?

Co jest w stanie odwołać ograniczenie prędkości? W pierwszej kolejności znak B-34 "Koniec ograniczenia prędkości". Poza tym maksymalną szybkość zmienia fakt pojawienia się przy drodze tablicy informującej o wjechaniu w teren zabudowany (znak D-42) czy strefę zamieszkania (znak D-40). Co jeszcze odwołuje ograniczenie prędkości? Najbliższe skrzyżowanie. Stąd stwierdzenie pojawiające się w tytule i mówiące o tym, że znak B-34 stoi przed każdym skrzyżowaniem, tylko go nie widać.

Czym tak naprawdę jest skrzyżowanie?

I choć w tym punkcie sprawa wydaje się oczywista, do końca oczywista jeszcze nie jest. Powód? Bo aby kierowca otrzymał pełnię informacji, wyjaśnić należy jeszcze znaczenie samego pojęcia skrzyżowania. Bo skrzyżowaniem jest połączenie dwóch jezdni o nawierzchni asfaltowej. Skrzyżowaniem według prawa z kolei nie jest miejsce, w którym droga gruntowa łączy się z drogą asfaltową, droga łączy się tylko z lewą jezdnią drogi dwujezdniowej, jezdnia krzyżuje się z wiaduktem czy pojawia się dojazd do posesji.

Skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną - art. 2 pkt 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Skrzyżowanie nie zawsze odwołuje ograniczenie prędkości

Warto pamiętać o tym, że skrzyżowanie odwołuje nie tylko ograniczenie prędkości. Przepisy o ruchu drogowym wskazują, że połączenie dróg sprawia, że przestaje obowiązywać też zakaz wyprzedzania, zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się czy zakaz używania sygnałów dźwiękowych. Należy też wiedzieć o tym, że nie każde ograniczenie prędkości odwołuje skrzyżowanie. Bo nie ma ono wpływu na strefę ograniczonej prędkości wyrażoną znakiem B-43. Ją odwołuje tylko znak B-44 "Koniec strefy ograniczonej prędkości".