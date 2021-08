Kuga Plug-In najchętniej wybierana. 49 proc. dystansu pokonana na napędzie elektrycznym

Ford Kucha Plug-In osiągnął w czerwcu najlepszy wynik sprzedaży spośród wszystkich miesięcy tego roku. Sprzedano 6.300 egz. auta, czyli więcej niż wszystkich wersji tego modelu razem wziętych.

Popularność hybryd, w tym aut ładowanych z gniazdka rośnie z każdym miesiącem w całej Europie. W przypadku Kugi klienci deklarują, że 49 proc. swoich tras pokonują w trybie jazdy elektrycznej. Zazwyczaj są to krótkie trasy do 50 km (według oficjalnych danych, na napędzie elektrycznym Kugi można przejechać 56 km w standardzie WLTP). Również według zapewnień producenta, jazda hybrydową Kugą jest o wiele korzystniejsza finansowo niż jakąkolwiek inną wersją.

Ford na początku roku zapowiedział, że do połowy 2026 roku 100 proc. gamy samochodów osobowych w Europie będzie zdolna do zeroemisyjnej jazdy – będą to pojazdy całkowicie elektryczne albo hybrydy plug-in. Do 2030 r. mają być produkowane wyłącznie auta elektryczne.