Janusz Krowin-Mikke mówi, że "tylko kompletny szur" wierzy mechanikom i. wymienia olej

Janusz Korwin-Mikke jest kontrowersyjnym politykiem i jego opinie często oburzają wiele środowisk. Teraz przekazał kolejną „mądrość", którą udostępnił na swoim koncie na Twitterze.

REKLAMA

Jak widać Pan Janusz ma najwyraźniej konkretny osąd na temat funkcjonowania samochodów i ich serwisowania. Można by było przypuszczać, że takie rzeczy wypisuje osoba, która z motoryzacją nie ma nic wspólnego, która samochody tylko ogląda, ale nimi nie jeździ. Jednak Pan Janusz samochodem jeździ i to aktywnie. Do tego stopnia, że jakiś czas temu miał stłuczkę.

Oleje Motul do klasyków. Nawet opakowania są retro

Jak powszechnie wiadomo, olej należy wymieniać często, a zdecydowanie częściej niż zaleca to producent. Pierwsza zmiana powinna nastąpić po przejechaniu 10-15 tys. km. Zużyty olej może tylko uszkodzić nasz silnik. Producenci zazwyczaj sugerują, że powinno się tego dokonać w okolicach 30 tys. km. Mechanicy jednak wiedzą swoje i większość przyzna, że trzeba to robić zdecydowanie częściej, co również mniej odczuje nasz budżet.

Pozostawmy osoby, które uważają, że nie trzeba zmieniać oleju albo robić to rzadziej w spokoju. Bo każdy ma prawo do swojego zdania, ale nie każdy powinien je wygłaszać.