Polski Ład i leasing samochodu. Szykują się ogromne zmiany, niekoniecznie na plus

Jak firmy kupują samochody? Przede wszystkim w leasingu. I mowa w tym przypadku nie tylko o dużych organizacjach, ale też działalnościach jednoosobowych. Czy skala tego zjawiska jest duża? Nie duża, a... potężna. Jasno wynika to ze statystyk - firmy kupują w Polsce aż 75 proc. wszystkich nowych pojazdów. Popularność finansowania zakupu samochodów na działalność jest dość prosta do rozgryzienia. Przedsiębiorca wrzuca sobie bowiem w koszty miesięczną ratę leasingu - przez to otrzymuje odliczenie VAT oraz od podatku dochodowego.

REKLAMA

Leasing: wykup za grosze i możliwość sprzedaży? Jeszcze tak

Na tym jednak zalety leasingu operacyjnego nie kończą się. Bo jest on też skonstruowany w taki sposób, że w czasie okresu finansowania kupujący spłaca nawet 99 proc. wartości pojazdu. To oznacza, że rata finalna - tzw. rata wykupu - to często tylko 1 proc. wartości auta. Co więcej, po jej wpłaceniu przedsiębiorca może przenieść samochód do majątku prywatnego (po opłaceniu VAT-u od kwoty wykupu), a później po upływie 6 miesięcy sprzedać go bez płacenia podatku.

Samochody elektryczne na abonament. Ile miesięcznie za auto na prąd? | RANKING

Spora lista udogodnień dla przedsiębiorców niestety nie podoba się rządzącym. Skutek? Sytuację dość drastycznie może zmienić Polski Ład i widać to wyraźnie po projekcie ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. dotyczącym zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jakie nowości mogą się pojawić na rynku leasingu już od 1 stycznia 2022 roku? Przedsiębiorcy nie będą zadowoleni.

Po wykupie zapłacisz VAT i dochodowy od wartości... rynkowej auta!

Pierwsza zmiana dotyczy wykupu samochodu. W tym momencie nadal będzie można przenieść go do majątku prywatnego, z tą jednak różnicą, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłacenia od tej transakcji zarówno podatku dochodowego, jak i VAT-u. Dodatkowo podstawą do wyliczenia obydwu danin nie stanie się wysokość raty wykupu (często kilkaset złotych), a... wartość rynkowa (czyli często kilkadziesiąt tysięcy złotych).

Zakładając, że przedsiębiorca wykupuje 3-letniego Golfa z ratą wykupu wynoszącą 800 zł, ale o wartości rynkowej na poziomie 55 000 zł, zapłaci samego VAT-u nie 150, a prawie 10 300 zł.

Wykupiłeś auto z leasingu i chcesz je sprzedać? Poczekaj 5 lat

Kolejna, zasadnicza zmiana dotyczy terminu sprzedaży pojazdu po przeniesieniu go do majątku prywatnego. Dziś okres ten wynosi 6 miesięcy. Po pół roku transakcja sprzedaży samochodu nie będzie opodatkowana. Po obecnie proponowanych zmianach okres ten wydłuży się do 5 lat. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że przenoszenie pojazdu do majątku prywatnego stanie się nieopłacalne. W końcu przedsiębiorca i tak sprzeda auto wcześniej, a więc i tak zapłaci podatek - jednak już bez VAT-u doliczanego za przeniesienie do majątku prywatnego.

Zobacz wideo Jechał 154 km/h w obszarze zabudowanym. Zatrzymała go policja

Zmiany w leasingu a rynek motoryzacyjny

Co tak naprawdę zmiany w obecnym kształcie będą oznaczać dla rynku leasingu? W dużej mierze to, że ta forma finansowania zakupu pojazdów stanie się zdecydowanie mniej opłacalna. Skutek? Przedsiębiorcy nadal będą leasingować samochody - to pewne. Rzadziej jednak zdecydują się na ich sprzedaż i wymianę na nowe. A wydłużenie czasu eksploatacji pojazdu w firmie będzie musiało mieć wpływ na zmniejszenie rynku motoryzacyjnego w Polsce - w końcu w trzech czwartych tworzą go przedsiębiorcy. Czy tego właśnie chcemy?