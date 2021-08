Wielkie plany Stellantis. Alfa Romeo tylko elektryczna

Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale (materiały prasowe)

Według zapowiedzi grupy do 2027 roku, Alfa Romeo stanie się producentem produkującym wyłącznie pojazdy elektryczne. Będzie to moment, gdy Gulia i Stelvio zostaną wycofane. W 2022 roku natomiast zaprezentowany ma być SUV w technologii Plug-In, czyli Tonale. W tym samym czasie Dodge ma wypuścić swojego własnego SUV-a na bazie Alfy – Horneta.

Jeep

Jeep Grand Cherokee L fot. Jeep

Jeep ma jeszcze w tym roku wypuścić Grand Cherokeego w technologii PHEV, natomiast w 2023 ma pojawić się ich pierwszy w pełni elektryczny pojazd, którym najprawdopodobniej będzie Wrangler.

Citroen

Citroen C5 X fot. Citroen

Francuska firma wypuści trzy elektryczne samochody w 2021, 2022 i 2023 roku, a także hybrydę typu plug-in w 2022 r. Najprawdopodobniej będzie to flagowy C5 X w wersji PHEV, odnowiony C5 Aircross i nowy C3. DS Automobiles wprowadzi na rynek jedną hybrydę plug-in w 2021 r., prawdopodobnie nawiązując do nowego DS4, a od 2024 r. będą wprowadzane wyłącznie pojazdy typu BEV.

Opel

Opel Manta GSe ElektroMOD Opel

Niemiecka marka też już niedługo przejdzie na produkcję wyłącznie elektryków i może to nastąpić od 2028 r. Jeszcze w tym roku ma nastąpić premiera auta wyłącznie elektrycznego, a w 2022 roku wprowadzone zostaną dwa modele PHEV.

Maserati

Maserati MC20 fot. Maserati

Maserati jest obecnie zajęte przebudowywaniem swojej oferty. W 2022 roku Włosi mają zamiar wypuścić w pełni elektryczny model, a już rok później kolejny. Przypuszczalnie będzie to GranTurismo i Grecale (SUV). Może to być również elektryczna odmiana modelu MC20.

Fiat

fiat 500 materiały prasowe

Do 2024 roku Fiat stawia głównie na elektryczne odmiany modelu 500. Fiat Professional natomiast w 2022 r. wprowadzi dwa nowe elektryki.

Abarth

Abarth materiały prasowe

Miłośnicy benzyny w tym wypadku mogą spać spokojnie. Stellantis nie ma zamiaru w najbliższych latach wprowadzić elektrycznego Abartha, ani w wersji PHEV.

Chrysler

Chrysler 300 fot. Chrysler

Do 2023 r. nie ma co liczyć na nowy model Chryslera. Firma z historią powoli umiera z modelem 300 oraz Voyagerem i Pacificą.

Lancia

Lancia Ypsilon fot. Lancia

Lancia obecnie w swojej ofercie ma jedynie model Ypsilion i do 2023 roku nic w tym temacie się nie zmieni. Dopiero w 2024 zostanie wprowadzony elektryczny następca, później w 2026 roku pojawi się elektryczny crossover oraz w 2027 elektryczny kompaktowy hatchback.

RAM

Ram 1500 TRX fot. FCA

W latach 2021-2023 nic się nie zmieni w ofercie tego producenta. Jednak od 2024 roku zostanie wprowadzony elektryczna odmiana modelu 1500, a także zupełnie nowy, w pełni elektryczny kompaktowy pickup.

Jak widać najbliższe lata obfitują w duże zmiany w ramach grupy Stellantis. Jeśli uda się zrealizować plan, gdzie jest wiele podmiotów może się okazać, że spółka będzie mogła sporo zaoferować, jednak z racji współpracy producentów w ramach jednej firmy-matki będą stosunkowo bardzo do siebie podobne. Nie ma, co ukrywać, że specjaliści z firmy mają sporo pracy przed sobą.