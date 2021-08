"Ratownicy" od Forda. Dzielna praca francuskich strażaków pokazana na filmie [WIDEO]

W najnowszym odcinku z serii „Ratownicy", Ford zabiera nas do departamentu Bouche-Du-Rhône we Francji. Jest to miejsce, które najbardziej narażone jest na suszę, a wiatry dochodzą tam do 100 km/h. Połączenie takich warunków skutkuje częstymi pożarami o niewiarygodnych rozmiarach.

W trakcie oglądania odcinka poznajemy Grégory’ego Lefeuvre’a, który aby pracować w wymarzonym zawodzie strażaka z zespołu Pompiers 13 musiał przejść operację oczu. Drugą bohaterką odcinka jest Angélique Picatto – strażaka/stażystki, która dopiero uczy się zawodu i pokonuje swoje słabości by ratować innych.

Oczywiście, ponieważ jest to produkcja Forda, to nie mogło zabraknąć ich produktu, którym w tym wypadku był model Ranger. Model ten wykorzystywany jest głównie przez komendantów, jako pojazdy dowodzenia. Niektóre z nich wyposażone są w zbiorniki na wodę i funkcjonują, jako małe wozy strażackie, które mogą bliżej podjechać do ognia, gdy duże pojazdy mają problem z dojazdem. Niektóre z nich wyposażone są również w zraszacze tworząc kurtynę wodną nad pojazdem, tak by mógł wyjechać z ognia gdyby wpadł w pułapkę.

Do tej pory seria zaprezentowała pracę pogotowia ratunkowego z Hiszpanii, ratownictwa wodnego z Czech i ratowników górskich z Wielkiej Brytanii. Odcinek o francuskich strażakach jest czwartym z kolei. Cała seria składać się ma z 6 odcinków.