Driftujesz? Już niedługo możesz dostać mandat i punkty karne

Rząd chce zawalczyć o bezpieczeństwo na polskich drogach. Według nowelizacji ustawy, mają wzrosnąć mandaty, wydłuży się również okres kasacji punktów karnych i ma być większy rygor na przejazdach kolejowych. Ma pojawić się również zapis dotyczący wyścigów ulicznych i osób, które driftują swoimi samochodami.

Do tej pory policja przyjeżdżając na miejsce zbiórki wyścigów mogła, co najwyżej sprawdzić stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców i jeśli akurat dochodziło do wyścigu to wystawić mandat za szybką jazdę. Ma się to jednak zmienić, podobnie jak to, że osoby driftujące również zostaną ukarane mandatem i punktami karnymi.

Jakie dokładnie to będą kwoty i ilość punktów tego na ten moment nie wiadomo. Wiadomo, kiedy natomiast mają wejść w życie. Ministerstwo Infrastruktury planuje, aby nowe przepisy weszły w życie już 1 grudnia tego roku.

Z całą pewnością im bliżej daty wejścia nowych przepisów w życie, to powinniśmy poznać szczegóły i zasady ich egzekwowania.