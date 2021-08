Kolejne kilometry S10. Ruszyły przygotowania do połączenia Piły i Stargardu

Odcinek, którego dotyczy przetarg ma 108 km. Jest to już kolejny etap przy tworzeniu tej trasy. 21 lipca tego roku została wydana decyzja środowiskowa, która określiła przebieg drogi S10 pomiędzy Stargardem a Piłą.

REKLAMA

Koncepcja programowa i badania podłoża są to tyle ważne, że dookreślą to, co było zawarte w decyzji środowiskowej. Na ich podstawie będzie można określić gdzie i w jaki sposób dokładnie będzie można umieścić takie elementy jak wiadukty i węzły komunikacyjne. Wykonane analizy określą również, w jakim miejscu należy wzmocnić podłoże pod przyszłą inwestycję.

W Kielcach powstaną dwa nowe tunele. Jest decyzja w sprawie S74

Firma, która wygra przetarg będzie miała czas przez 13 miesięcy na dokonanie potrzebnych analiz i badań.

Dla przypomnienia S10 ma być dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Ma również omijać miejscowości, przez które dotychczas przebiegała DK nr 10.