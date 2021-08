Niemcy wybrali najmniej i najbardziej awaryjne samochody. W raporcie ADAC niespodzianki

Raport awaryjności przygotowywany co roku przez instytut ADAC cieszy się sporą renomą wśród kierowców. Powód? Tym jest skala dokumentu. W roku 2021 powstał na bazie 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez niemieckich kierowców, których samochody uległy awarii na trasie. Co więcej, pod uwagę brane były tylko modele, które nie były starsze niż 10 lat, a do tego osiągnęły produkcję na poziomie co najmniej 10 tys. sztuk. Następnie zestawienie zostało podzielone na pięć klas.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany kierowca próbował uciec przed policją. Wpadł na drzewo

Raport ADAC - samochody małe (segment A) - najbardziej niezawodne:

Toyota Aygo

Raport ADAC - samochody małe (segment A) - najbardziej awaryjne:

smart forfour

smart fortwo

Raport ADAC - samochody małe (segment B) - najbardziej niezawodne:

Audi A1

Citroen C3

Fiat Punto

Honda Jazz

Mazda CX-3

Mini

Mitsubishi Space Star

Peugeot 2008

Renault Captur

Skoda Fabia

Raport ADAC - samochody małe (segment B) - najbardziej awaryjne:

Hyundai i20

Opel Meriva

Raport ADAC - samochody małe (segment C) - najbardziej niezawodne:

Audi A3

Audi Q3

BMW serii 1

BMW serii 2

Hyundai Tucson

Mazda CX-5

Mercedes Klasy A

Mercedes CLA

Mercedes GLA

Mitsubishi ASX

Seat Leon

Skoda Rapid

Volkswagen Beetle

Raport ADAC - samochody małe (segment C) - najbardziej awaryjne:

Kia Ceed

Kia Sportage

Nissan Qashqai

Opel Astra

Renault Kangoo

Renault Scenic

Raport ADAC - samochody małe (segment D) - najbardziej niezawodne:

Audi A4

Audi A5

Audi Q5

BMW serii 3

BMW serii 4

BMW X3

Mercedes Klasy C

Mercedes GLC

Mercedes GLK

Volvo XC60

Raport ADAC - samochody małe (segment D) - najbardziej awaryjne:

Ford S-Max

Opel Insignia

Seat Alhambra

Volkswagen Sharan

Raport ADAC - samochody małe (segment E) - najbardziej niezawodne:

Audi A6

BMW serii 5

Raport ADAC - samochody małe (segment E) - najbardziej awaryjne:

Mercedes Klasy E

Jakie auta zaskoczyły w raporcie ADAC 2021?

Oczywiście raport ADAC w niektórych punktach w mocny sposób nie zaskakuje. Przykład? W większości klas topowe miejsca zajęły modele pochodzące z Niemiec lub Japonii. To jednak jeszcze nie oznacza, że w raporcie brakuje zaskoczeń. Bo i na takie znalazło się miejsce. Przykład? Idealny pochodzi już z segmentu małych samochodów miejskich. Zaraz za zwycięzcą zestawienia - Audi A1 pojawia się samochód... francuski. Mowa o Citroenie C3. Trzecia lokata z kolei przypadła autu zaprojektowanemu we... Włoszech. Modelem tym stał się Fiat Punto. Bardzo dobrze oceniony został też Peugeot 2008 czy Renault Captur.

Najmniej i najbardziej awaryjne SUV-y. Ranking "What Car?", auta w wieku od 5 do 20 lat

Co z segmentem C? Choć liderem wśród aut kompaktowych okazało się Audi A3, na uwagę zasługuje również wynik osiągnięty przez Hyundaia Tucsona, Mitsubishi ASX-a czy Skodę Rapid. Choć samochody na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niepozorne, raczej nie przepadają za wizytami w warsztacie. Ich bezawaryjność we wszystkich kategoriach rocznikowych została oceniona przez ADAC dobrze. A to nie koniec, bo w segmencie C zaskakuje jeszcze jedna rzecz. Wyjątkowo słaby wynik Kii Cee`d i Kii Sportage. To dwa modele, które otwierają listę najbardziej awaryjnych aut!

Alhambra i Sharan: zaskakuje nie awaryjność, a podejście producenta

W przypadku klasy średniej widać wyraźną dominację modeli posiadających niemieckie logo na masce. Pierwsza dziesiątka składa się z trzech Audi, trzech BMW i trzech Mercedesów. Rodzynkiem na tej liście okazuje się szwedzkie Volvo XC60. SUV jak widać jest doceniany nie tylko przez kierowców, ale i... mechaników. Dolna część stawki? Pojawia się w niej Seat Alhambra i Volkswagen Sharan. Zaskakujące w tym przypadku są nie modele, a fakt że od lat plasują się ona na szarym końcu list ADAC. Co oznacza, że VAG nie wyciąga zbyt dużych wniosków z lektury zestawień niemieckiego automobilklubu...