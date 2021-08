Polska autostrada uchodzi za jedną z najdroższych na świecie. A ile zapłacimy na reszcie?

Polska ponownie pojawiła się w światowym rankingu. I jak mocno nie starać się analizować tej sytuacji, tym razem nie mamy powodów do dumy. Czemu? Mowa bowiem o zestawieniu przygotowanym przez Budget Direct, które pokazuje najdroższe drogi świata. Fragment A-dwójki między Koninem i Świeckiem (255 km za 87 zł) uplasował się na dziesiątej pozycji. Pozytywy? Droższe od polskiej autostrady okazały się dwa odcinki dróg w Chorwacji, jeden w Austrii, jeden w Szwajcarii, a nawet jeden na Białorusi. Negatywy? Większość krajów z pierwszej dziesiątki pod względem zarobków jest mało porównywalna z Polską.

O ile przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w Polsce wyniosło w maju 2021 roku 5637,34 zł brutto, o tyle minimalne wynagrodzenie w Szwajcarii to 4440 CHF (ok 18 780 zł), a Austrii 9,34 euro za godzinę (tj. ok 7120 zł miesięcznie).

Instrukcja obsługi zagranicznych autostrad - ile kosztują, gdzie to sprawdzić, jak kupić winiety

Ile kosztują płatne autostrady w Polsce? I skąd się biorą takie kwoty?

No dobrze, ale czy to prawda, że płatne drogi w naszym kraju są drogie? Aby się o tym przekonać, warto przejrzeć listę odcinków, na których wymagane są opłaty. I tak:

Autostrada A1:

Rusocin - Nowa Wieś: 152 km - opłata 29,90 zł,





Autostrada A2:

Konin - Świecko: 255 km - opłata 87,00 zł,

Konin - Stryków: 99 km - opłata 9,90 zł,





Autostrada A4

Kraków - Katowice: 61 km - opłata 24,00 zł

Wrocław - Sośnica: 162 km - opłata 16,20 zł.

Skąd się biorą takie kwoty? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. W dużej mierze są wyznaczane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wskazuje ono, że pokonanie każdego kilometra płatnej autostrady musi oznaczać opłatę wynoszącą co najmniej 10 groszy. A na tym nie koniec. Bo do sumy tej doliczyć jeszcze trzeba kwotę doliczoną przez operatora danego odcinka - co często daje sumę dwukrotnie wyższą.

Czemu tak właściwie w Polsce trzeba płacić za autostrady?

Czy drogie autostrady w Polsce mają jakąkolwiek zaletę? Tak naprawdę dwie. Dobrze że sieć dróg szybkiego ruchu w naszym kraju systematycznie się rozbudowuje - to poprawia komfort podróżowania. Poza tym ważne też jest to, że na szczęście nie wszystkie odcinki tras są płatne - nadal spora część A-jedynki, A-dwójki i A-czwórki nie wymaga wniesienia opłaty. To sytuacja o tyle dobra, że kieszenie kierowców od lat są skutecznie drenowane przez państwowe podatki. I lista jest naprawdę długa. Prowadzący wnoszą bowiem daniny w postaci akcyzy na paliwa czy podatków od zakupu aut.