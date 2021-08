Mustang Mach-E jako hołd dla pilotek ochotniczek z II Wojny Światowej

Ford nie pierwszy raz wspiera EAA. W sumie współpracuje już z organizacją już od dwóch dekad. W sumie przekazał 12 wyjątkowych modeli na aukcje tej organizacji. Dochód ma zostać przekazany na ułatwienie kobietom i młodzieży startu w przemyśle lotniczym.

Samochód nawiązuje do pilotek-ochotniczek, których zadaniem było transportowanie samolotów wojennych do baz armii USA na całym świecie w celu wykorzystania ich w walce podczas II Wojny Światowej. Jednak uznanie ich dokonań nastąpiło dopiero w 1977 roku.

Mustang Mach-E został pomalowany w barwy nawiązujące do kolorystyki wojskowej. Znalazło się na nim również miejsce na oznaczenia nawiązujące do ochotników i ochotniczek pilotujących samoloty amerykańskie podczas wojny. Oznaczenia jakie znalazły się na pojeździe to chociażby Gwiazda Sił Powietrznych Armii USA po obu stronach auta, logo skrzydeł na masce i błotniku oraz numer 38 na przednim zderzaku, tylnym zderzaku i wewnątrz kabiny. Jest to nawiązanie do 38 ochotniczek, które zginęły w podczas pełnienia służby.

Jak wcześniej zostało wspomniane, Ford już wcześniej przekazał EAA 12 specjalnych modeli. Dotychczasowy dochód z aukcji wyniósł ponad 4 mln dolarów.