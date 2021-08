Odcinkowy pomiar prędkości łapie kierowców w wakacje. Lista lokalizacji 2021

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości to skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość. Działanie systemu jest proste. Kamera rejestruje wjazd i wyjazd pojazdu ze strefy. Następnie komputer wylicza czas przejazdu i na tej podstawie... średnią prędkość. Jeżeli ta będzie wyższa od dopuszczalnej, kierowca może spodziewać się mandatu. Odcinkowy pomiar prędkości jest wyraźnie oznakowany specjalnymi tablicami - kierowca doskonale wie, gdzie odcinek pomiarowy się zaczyna, a gdzie kończy.

Jest też w większości przypadków lokalizowany w miejscach o jednorodnym ograniczeniu prędkości - tak, aby wyliczenie średniej szybkości przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) było możliwie najłatwiejsze. Jakie ograniczenia obowiązują w ramach odcinkowego pomiaru prędkości? To zależy od danej drogi i znaków.

Gdzie działa odcinkowy pomiar prędkości w 2021 r.?

A1 Częstochowa - Kamieńsk - woj. łódzkie/śląskie

A1 Piotrków Trybunalski - Tuszyn - woj. łódzkie

Kluki - woj. łódzkie

Tomaszów Mazowiecki - woj. łódzkie

Złota - woj. łódzkie

Gorzyce - woj. śląskie

Tarnowskie Góry - woj. śląskie

Wilcza - Nieborowice - woj. śląskie

Gietrzwałd - Naglady - woj. warmińsko-mazurskie

Gwiazdowo - Piecki - woj. warmińsko-mazurskie

Karniewo - woj. mazowieckie

Regut - Człekówka - woj. mazowieckie

Sochaczew - woj. mazowieckie

Warmiaki - Strachówka - woj. mazowieckie

Zakręt - woj. mazowieckie

Kolbuszowa - Kolbuszowa Górna - woj. podkarpackie

Krościenko Wyżne - Iskrzynia - woj. podkarpackie

Lubin - woj. dolnośląskie

Ładna - Tarnów - woj. małopolskie

Łęczna - Turowola - woj. lubelskie

Łuszczów Pierwszy - Łuszczów Drugi - woj. lubelskie

Łosiów - woj. opolskie

Radlin - woj. świętokrzyskie

Reda - Rekowo Górne - woj. pomorskie

Sulechów - woj. lubuskie

Szlichtyngowa - Górczyna - woj. lubuskie

Zwierki - Zabłudów - woj. podlaskie

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie

Odcinkowy pomiar prędkości działa w Polsce już od 2015 r., ale jeszcze ani razu nie został wykorzystany na żadnej z autostrad. A1 poszła na pierwszy ogień. Decyzja drogowców nie powinna dziwić. W województwie łódzkim powstaje 64-kilometrowy odcinek A1 od węzła Tuszyn (miasto pod Łodzią) do granicy z województwem śląskim. Prace prowadzone są bez wyłączenia ruchu, co jest sporym wyzwaniem logistycznym. Według zleconych przez jednego z wykonawców badań aż 91 proc. kierowców na tym odcinku nie stosowało się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Rekordziści przekroczyli tam nawet 200 km/h. Na placu budowy wciąż pracuje wiele osób i ciężkich maszyn, takie sytuacje są więc niedopuszczalne. Stąd decyzja o wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości.

A1 jest pierwszą autostradą w kraju, na której zamontowano takie urządzenia. Całkiem prawdopodobne, że w przyszłości do listy dołączą kolejne ważne drogi w kraju. OPP może stanąć na wciąż budowanych odcinkach dróg (tak jak w tym przypadku) lub tych wyjątkowo niebezpiecznych. Niedawno podjęto choćby decyzję o postawieniu takich urządzeń na obwodnicy Warszawy.

Mandaty za prędkość w Polsce

do 10 km/h - mandat 50 zł

od 11 do 20 km/h - mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne

od 21 do 30 km/h - mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne

od 31 do 40 km/h - mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych

od 41 do 50 km/h - mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych

powyżej 51 km/h - mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych, przy czym w terenie zabudowanym kierowca będzie miał dodatkowo zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące