Kradzieże aut. Jest lepiej, ale nadal sporo

W pierwszej połowie tego roku w Polsce skradziono 3729 stuk aut. Jest poprawa, bo to o 80 szt. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Najwięcej kradzieży dokonano w Warszawie i jej okolicach, bo 898 szt. Jest to i tak lepszy wynik niż sprzed roku, gdyż o 44 mniej. Na drugim miejscu jest woj. dolnośląskie z wynikiem 535 egz., a „pudło" zamyka wielkopolska z 361 egz. Skradzionych aut. Najbezpieczniejszym województwem okazało się świętokrzyskie gdzie skradziono jedynie 26 pojazdów.

W dzisiejszych czasach trudniej jest zalegalizować kradziony pojazd, z tego powodu głównym powodem jest pozyskanie części zamiennych. Mniej też wysyła się kradzionych pojazdów poza granice naszego kraju. Co ciekawe złodzieje na celownik biorą co raz droższe i bardziej luksusowe samochody.

W Warszawie głównym łupem padały głównie auta japońskich marek, co jest o tyle ciekawe, że w pozostałych częściach kraju króluje niemiecka motoryzacja. W Poznaniu natomiast na drugim miejscu są francuskie pojazdy.

Poprawił się również wynik wykrywalności sprawców przez policję. W zeszłym roku było to 37,6 proc. udanych wykryć, teraz podskoczyło to do 41,6 proc.

Jakie auta kradziono w zeszłym całym roku?

Poniżej znajduje się TOP 10 marek i modeli najchętniej wybieranych przez złodziei w 2020 roku:

Z podziałem na marki:

Toyota - 787 skradzionych samochodów Audi - 778 BMW - 628 Volkswagen - 511 Renault - 462 Mercedes - 444 Mazda - 345 Hyundai - 284 Honda - 264 Nissan - 244

Z podziałem na modele:

Audi A4 - 214 BMW serii 5 - 175 Audi A6 - 159 Toyota Auris - 148 Toyota Yaris - 142 Toyota RAV4 - 140 Fiat Ducato - 137 Honda Civic - 130 Renault Master - 128 BMW serii 3 - 124