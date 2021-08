"Kręgosłup komunikacyjny regionu". Ruszają prace na S16 na Mazurach. Nie potrwają długo

Trasa S16 jest kluczową drogą o znaczeniu międzynarodowym, narodowym i lokalnym. To swoisty „kręgosłup komunikacyjny regionu", jak określa go GDDKiA. Będzie przebiegać przez dwa województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz połączy Olsztyn z Knyszynem, gdzie kierowcy będą mogli zjechać na S19, a więc cześć tzw. Via Carpatia. Zanim jednak powstanie wykonawca musi stworzyć drogę serwisową, aby skierować na nią ruch. Obecnie jednak skupił się na karczowaniu terenu i działaniach saperskich.

S16 Borki Wielkie-Mrągowo GDDKiA

Firma PORR jest odpowiedzialna za budowę odcinka Borki Wielkie-Mrągowo i tworzy w systemie „Projektuj i buduj". Cały odcinek będzie miał około 16 km. Cała S16 ma razem z trasami S5, S7, S10, S51 i S61, stworzyć w północnej Polsce nowy korytarz transportowy na linii wschód - zachód.

Nowy odcinek będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16 i około 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy Mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Budowa nowego odcinka skróci czas przejazdu między Olsztynem, a Ełkiem. Ma poprawić się również bezpieczeństwo. Realizacja odcinka ma potrwać do 2023 r.