Parkowanie na chodniku. Zostaw odpowiedni odstęp i sprawdź, czy twój SUV nie jest za ciężki

Parkowanie w dużym mieście jest prawdziwą sztuką. I choć miejsc do zatrzymania pojazdu jest tyle, co na lekarstwo, to nie zwalnia kierowcy od stosowania się do zasad wyznaczonych przez przepisy. I dziś opowiemy o tym, jak prawidłowo parkować na chodniku.

REKLAMA

Jak parkować pod Lidlem czy Biedronką, żeby wszystkim żyło się lepiej

Parkowanie na chodniku - podstawowe zasady:

nie ma zakazu zatrzymywania się lub postoju,

pojazd stoi na chodniku jedną osią, jednym bokiem lub kołami obydwu osi,

szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra,

pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Ile wynosi mandat za parkowanie na chodniku?

Błędy popełnione przez kierowcę w czasie parkowania na chodniku otwierają drogę do postępowania mandatowego. Policjant lub strażnik miejski mogą ukarać prowadzącego grzywną wynoszącą 100 zł. Co więcej, do konta kierowcy funkcjonariusze dopiszą 1 punkt karny.

Parkowanie na chodniku i DMC powyżej 2,5 tony? To oznacza zakaz!

W praktyce okazuje się, że kierowcy nie tylko nie znają zasad parkowania na chodnikach. Nie zdają sobie sprawy z istnienia jeszcze jednego zapisu. Prawo o ruchu drogowym w art. 47 ust. 1 wyraźnie mówi o tym, że na chodnikach mogą się zatrzymywać wyłącznie pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej... 2,5 tony. A to oznacza, że poważny problem mają nie tylko właściciele dostawczaków i luksusowych limuzyn, ale również tak popularnych ostatnio SUV-ów.

Zobacz wideo Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

Żeby opowiedzieć o skali tego problemu, w pierwszej kolejności warto wskazać listę modeli, które w prawny wymóg nie łapią się. A ta jest naprawdę długa. Wpisać na nią należy nie tylko Volkswagena e-Craftera, ale również Iveco Daily czy Fiata Talento. Po stronie limuzyn limit wyznaczony przez prawo przekracza np. nowy Mercedes klasy S W223 (o przeszło 200 kg) czy BMW serii 7 G11 (o zaledwie 10 kg). Na niewiele lepszej pozycji znajdują się SUV-y. W przypadku wysokoprężnego Land Rovera Discovery limit zostanie przekroczony o ponad pół tony! Nowa Kia Sorento z dieslem waży o 100 kg za dużo, a hybrydowy Lexus RX o ponad 200 kg za dużo.

Gdzie sprawdzić DMC pojazdu? Najlepiej w dowodzie rejestracyjnym. Wartość wyrażona w kilogramach jest zapisana w rubryce o oznaczeniu F2.

Mandat za parkowanie na chodniku, gdy DMC przekracza 2,5 tony

Parkowanie zbyt ciężkim autem na chodniku skończy się takim samym mandatem, jak w przypadku auta źle zaparkowanego. To oznacza karę wynoszącą 100 zł i 1 punkt karny. Gdzie zatem mają zatrzymywać się SUV-y, ciężkie limuzyny i dostawczaki? Nie na chodniku, a jedynie na miejscach do tego wyznaczonych - tj. oznakowanych parkingach przy drogach lub wyznaczonych miejscach postojowych. Chodniki nie są bowiem przystosowane do tak dużych obciążeń - przez to mogą niszczeć i deformować się.