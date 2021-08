Lista pojazdów na prawo jazdy kat. B cię zaskoczy. Kampery i busy to tylko początek

Prawo jazdy jest utożsamiane przez kierowców z kategorią B, a kategoria B kojarzy się przede wszystkim z samochodami osobowymi. I choć bez wątpienia takie połączenie jest prawdziwe, ilość pojazdów, na które prowadzący otrzymuje z mocy prawa uprawnienia, jest dużo większa. A wynika to w dużej mierze z samej definicji. Kategorią B objęte są pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla.

Kategoria B to osobówki i… dostawczaki!

Co oznacza taka definicja? Przede wszystkim nie tylko samochody osobowe, ale i dostawcze. Warunek w tym przypadku jest jeden i dotyczy maksymalnego DMC na poziomie 3,5 tony. A skoro o samochodach dostawczych mowa, w grę wchodzą również niezwykle popularne ostatnio kampery - również przy zachowaniu wymogu wagowego. Kolejną kategorią okazują się busy. W ich przypadku poza masą kluczowa jest ilość pasażerów. Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdów konstrukcyjnie przystosowanych do przewożenia maksymalnie 9 osób razem z kierowcą.

Kategoria B oznacza też zestaw pojazdów - czyli auto i przyczepę. Jeżeli mówimy o przyczepie innej niż lekka, dopuszczalna masa całkowita zestawu nie może przekroczyć 3,5 tony. Wymóg wagowi znika, gdy z samochodem lub dostawczakiem zostanie połączona przyczepa lekka - czyli taka, której DMC nie przekracza 750 kilogramów. W takim przypadku jej masa nie jest wliczana w maksymalną masę zestawu pojazdów.

Masz kat. B? To tak jakbyś miał też kat. AM

Co z jednośladami? Prawo jazdy kategorii B oznacza przyznanie kierowcy tych samych uprawnień, które daje kategoria AM. To oznacza możliwość jazdy motorowerem o pojemności silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW. Jednocześnie prędkość maksymalna motoroweru nie może przekraczać 45 km/h. Kategoria AM to też czterokołowiec lekki, czyli mówiąc prostym językiem quad. Przy kategorii B jego masa własna nie może przekroczyć 350 kilogramów, a prędkość maksymalna 45 km/h.

Prawo jazdy B - wbrew definicji - daje również możliwość kierowania motocyklami. W tym przypadku na prowadzącego są jednak nakładane dwa ograniczenia. Po pierwsze musi posiadać uprawnienia przez okres co najmniej 3 lat. Po drugie ma możliwość jazdy jednośladem, którego pojemność silnika nie przekracza 125 cm3, a moc 11 kW.

Polskie prawo jazdy za granicą a lista pojazdów

Warto pamiętać o tym, że tak szeroki zakres uprawnień daje kierowcy posiadającemu prawo jazdy kategorii B polskie prawo. Za granicą lista pojazdów może się okazać zdecydowanie krótsza. Przykład? Ograniczenia często dotyczą jazdy skuterami. O tym szerzej opowiemy jednak w kolejnym materiale.

