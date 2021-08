Ford, co raz bardziej stawia na elektryfikację. Modernizuje swoją fabrykę

Fabryka Van Dyke była dotychczas znana pod nazwą Van Dyke Transmission Plant, która to produkowała elementy zawieszenia i skrzynie biegów do aut spalinowych Forda. Jakiś czas temu zmodernizowano ją tak, by wytwarzała elementy do pojazdów hybrydowych, a obecnie zmieniono całkowicie jej charakter.

Obecnie fabryka nazywa się Van Dyke Electric Powertrain Center i produkować będzie silniki elektryczne i zelektryfikowane skrzynie biegów do pojazdów hybrydowych i stricte elektrycznych, takich jak Ford F-150 Lightning. Jest to o tyle ważna zmiana, że od ponad 50 lat produkowane były tam wcześniej wspomniane elementy do aut spalinowych.

Van Dyke Electric Powertrain Center to obiekt zajmujący 58 ha, a sama fabryka ma powierzchnię 185 tys. m2. Obecnie zakład produkuje przekładnie konwencjonalne i hybrydowe do pojazdów takich jak Ford Transit, Edge, Escape, EcoSport, Mondeo, Kuga, S-Max, Galaxy i Lincoln Corsair.

Firma chce jeszcze tego lata rozpocząć produkcję silnika elektrycznego – eMotor. Jednostka ma zjeżdżać z linii produkcyjnej, co 75 sekund.