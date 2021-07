Dziś oddają kolejny odcinek nowej gierkówki. Na razie trzeba jeździć w układzie 1+1

Od 30 lipca kierowcy mogą jeździć kolejnymi dwoma kilometrami betonowej jezdni (na wysokości Kamieńska) w ciągu budowanej autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. To już odcinek przekazany do ruchu w lipcu. Tym samym łączna długość betonowej jezdni, z której można już korzystać, pokonując trasę Piotrków Trybunalski-Kamieńsk, wzrosła do niemal 18 kilometrów. Długość całego odcinka wynosi 25 km.

Wkrótce starą gierkówkę zastąpi nowa

Cała betonowa jezdnia wschodnia, jak deklaruje wykonawca, ma być gotowa do końca wakacji. Oznacza to, że do przekazania pozostało tylko siedem kilometrów nowej betonowej jezdni między Wolą Krzysztoporską i Parzniewicami. Tym samym stara jezdnia tzw. gierkówki przejdzie bezpowrotnie do historii, a kierowcy na całym, 81-kilometrowym odcinku budowanej A1 od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy będą mieli do dyspozycji nową betonową nawierzchnię.

Przypominamy jednak, że do jesieni na odcinku Piotrków Trybunalski-Kamieńsk będzie obowiązywał układ ruchu 1+1, czyli jeden pas ruchu w kierunku Łodzi oraz jeden w kierunku Katowic. Na początku października wprowadzony zostanie układ 2+2 - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Betonowe jezdnie rosną w oczach

Obecnie na wszystkich pozostałych odcinkach budowanej na terenie województwa łódzkiego autostrady A1, czyli Tuszyn-Piotrków Trybunalski, Kamieńsk-Radomsko i Radomsko-granica woj. łódzkiego i śląskiego, a także na odcinku w woj. śląskim, kierowcy korzystają już z betonowej jezdni. Obecnie jej łączna długość to niemal 58 kilometrów.

Na odcinku od Radomska do granicy województw łódzkiego i śląskiego ułożono już całą nawierzchnię betonową na drugiej jezdni. Trwają prace przy układaniu betonu na kolejnym odcinku, od granicy województw do początku obwodnicy Częstochowy.

Gierkówka. Od Gierka dla Gierka

Nazwa pierwszej polskiej prawie autostrady zbudowanej od początku do końca, czyli skądś dokądś, łączy Warszawę z Katowicami, a wzięła się od jej pomysłodawcy - Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR. Urodził się on we wsi Porąbka (dziś dzielnica Sosnowca), mieszkał w Katowicach i chciał szybko i wygodnie dojeżdżać z rodzinnych stron do stolicy. Nie Warszawą, ani Fiatem produkowanym na licencji tylko rządowymi Mercedesami. Zarządził więc budowę dwujezdniowej, dwupasmowej drogi, która zakończyła się w październiku 1976 roku. W te wakacje słynna droga przejdzie do historii.