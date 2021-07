Ford może być zadowolony z wyników sprzedaży. Puma wielkim wygranym

Ford może się pochwalić wzrostem sprzedaży w Europie w II kw. tego roku. Sprzedał w sumie 242.618 samochodów, co daje mu wzrost o 43,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Kluczowym rynkiem była Wielka Brytania gdzie sprzedał w sumie 68.107 pojazdów.

Ford też dawał sobie dobrze radę na rynku Francuskim, Hiszpańskim, Włoskim i Niemieckim, czyli pozostałych rynkach kluczowych dla marki. Zwiększył sprzedaż w każdym z nich.

Co się tyczy najlepiej modelu, który najlepiej się sprzedawał w tym okresie to była to Puma – 43.677 sztuk. Co najciekawsze drugim najlepiej sprzedającym się modelem był Transit Custom – 32.767 szt. Czyni go też bestsellerem, jeśli chodzi o samochody dostawcze.

Całkiem niezły wynik ma również Ford Kuga – 31.347 egz. Co warte odnotowania, ponad połowa sprzedanych sztuk była hybrydami typu plug-in.

Również mocno trzyma się Fiesta z wynikiem 27.098 egz. Natomiast klasyki w postaci Focusa i Transita osiągnęły wyniki powyżej 20 tys. sprzedanych egzemplarzy. To również wzrost w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Transita sprzedano w ilości 26.244 egz., natomiast Focusa 20.999 szt.

Ford Ranger natomiast sprzedał się w ilości 15.879 szt. w II kw. tego roku.