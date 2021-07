Proste Mitsubishi odchodzi do historii. ASX już nie będzie dostępne

Mitsubishi ASX nie jest już dostępne na naszym rynku. Model produkowany od 2010 roku został wycofany, a co za tym idzie kończy się pewien etap w historii marki.

REKLAMA

Opinie Moto.pl: Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Hybrydowy SUV z wtyczką inaczej

ASX było uznawane, jako dosyć proste konstrukcyjnie auto, które posiadało dość niezawodne silniki. Nie było ekscytujące, ale było rozsądne. Przez niektórych uznawane za toporne. Ostatni lifting przyniósł mu dwulitrowy silnik z Outlandera.

Co najciekawsze nie wiadomo czy doczekamy się bezpośredniego następcy. Nie ma takich informacji, przez co można jedynie snuć przypuszczenia. Jeśli tak, to możemy oczekiwać pojazdu, który będzie oparty na Nissanie. Jeśli nie, to Eclipse Cross skutecznie zastąpił ASX-a na naszym rynku.