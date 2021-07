Ruszają prace na S6. Cała Polska czeka na drogę nad Bałtykiem, a GDDKiA podaje datę

Cała Polska czeka na OMT i S6

Kierowcy z uwagą obserwują plac budowy na północy kraju, gdzie powstaje droga ekspresowa S6. Eska będzie przebiegać wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku i połączy Szczecin z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to inwestycja, na którą czekają kierowcy w całej Polsce, nie tylko ci mieszkający nad morzem. OMT umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego. To nie tylko ogromne ułatwienie i skrócenie czasu przejazdu dla mieszkańców Trójmiasta i turystów. Obwodnica pozwoli przerzucić także ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina, a dalej do samego Szczecina.

Przeniesienie transportu kołowego na drogi szybkiego ruchu to zawsze świetna informacja dla mieszkańców mniejszych miejscowości, przez które teraz jeżdżą kierowcy. Będzie znacznie bezpieczniej.

Ukończenie prac w 2025 r. Właśnie ruszają prace na ważnym odcinku

W III kw. 2021 r. ruszą przetargi na budowę odcinków od Koszalina do obwodnicy Słupska, dla których są już sporządzone projekty budowlane. Całość trasy S6 w województwach pomorskim i zachodniopomorskim planujemy oddać do?ruchu w 2025 r.

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Niedawno mieliśmy dla was dobre wieści z obwodnicy Trójmiasta, teraz drogowcy są gotowi do rozpoczęcia prac na najdłuższym odcinku S6 w województwie Leśnice - Bożepole Wielkie. właśnie podpisano dwie umowy na projekt i budowę oraz na nadzór inwestorski. Lada chwila zacznie się budowa.

To 22-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnego postoju. Na trasie przewidziano budowę węzłów Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce oraz rozbudowę węzła Bożepole Wielkie. GDDKiA podkreśla, że dzięki budowie drogi ekspresowej przejazd tym odcinkiem skróci się o połowę, a także poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Koszt prac budowlano-montażowych wyniesie prawie 719 milionów złotych.

S6 fot. GDDKiA

Co jeszcze dzieje się na S6?

W województwie pomorskim w budowie są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 km. W tym roku podpisano jeszcze umowy na kolejne pięć fragmentów trasy: dwie na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej, na budowę drugiej jezdni istniejącej obwodnicy Słupska, odcinek Skórowo - Leśnice oraz Bobrowniki - Skórowo. Razem na sześciu odcinkach w fazie projektowania jest 94,8 km nowych dróg ekspresowych.

Jeśli wszystko pójdzie po myśli drogowców, to z całej S6 będziemy korzystać już w 2025 r. Wcześniej kierowcy pojadą niektórymi odcinkami, które zostaną oddane do użytku wcześniej. Wzorem np. A1 GDDKiA postara się też zapewne udostępniać drogi jeszcze przed ich finalnym ukończeniem w tzw. tymczasowej organizacji ruchu. Budowa jest wtedy dokańczana, ale kierowcy mogą korzystać z drogi, jadąc po zwężonych pasach z niższą niż docelowe 120 km/h prędkością. Poprawę na drogach północy kraju powinniśmy więc odczuć jeszcze przed 2025 r.

