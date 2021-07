Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na pieczątki. Duża zmiana. I to dobra

Pieczątki w dowodzie rejestracyjnym? Jeszcze kilka lat temu były niezwykle ważne. Pieczątka z aktualną datą oznaczała bowiem, że samochód posiada ważne badanie techniczne. W październiku 2018 roku pojawiła się jednak kluczowa nowelizacja przepisów. Na jej mocy kierowca auta zarejestrowanego w Polsce i posiadający polskie prawo jazdy nie musi wozić ze sobą dokumentów. On zostanie sprawdzony w bazie CEK na podstawie dowodu tożsamości, a pojazd po numerze rejestracyjnym w bazie CEP.

REKLAMA

Nieczytelna pieczątka, różne opony na jednej osi, pajączek. Za co zabiorą dowód rejestracyjny?

Sześć miejsc na pieczątki, to problem z siódmym roku?

Nowelizacja ułatwiła życie prowadzącym. Wychodząc z domu kierowca musi wziąć ze sobą tylko kluczyk i dowód osobisty. To jednak nie koniec, bo nowe przepisy oznaczają też zmianę w kwestii pieczątek w dowodzie rejestracyjnym. Bo skoro kierowca nie jest zobligowany do okazania dokumentu, pieczątki również straciły tak duże znaczenie. Skutek? Gdy teraz wyczerpie się liczba sześciu pól w dowodzie rejestracyjnym pojazdu przeznaczonych do potwierdzenia aktualności badania technicznego, właściciel nie musi wymieniać dokumentu. Wystarczy że weźmie od diagnosty zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Choć kierowca nie musi wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego od października 2018 roku, brak konieczności wymiany dokumentu po wyczerpaniu ilości miejsc na pieczątki diagnosty został usankcjonowany dopiero w grudniu 2020 roku.

Kiedy jest konieczne zaświadczenie o przeglądzie?

Skąd ta zmiana? Diagnosta bezpośrednio po przeglądzie wprowadza informacje o inspekcji do bazy CEPiK. Tym samym funkcjonariusze kontrolujący pojazd mają do nich dostęp - wiedzą czy pojazd ma przegląd, czy nie. Kiedy zatem przyda się zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego? Tak naprawdę w trzech przypadkach.

Po pierwsze ostatnie zaświadczenie należy dołączyć do dokumentów pojazdu w czasie sprzedaży. Bez niego kupujący nie przerejestruje pojazdu.

Po drugie zaświadczenie o odbyciu badania technicznego jest konieczne w sytuacji, w której auto bez miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym opuszcza kraj. Zagraniczni funkcjonariusze nie mają bowiem dostępu do polskiej bazy CEPiK.

Po trzecie zaświadczenie przyda się w sytuacji, w której baza CEPiK będzie miała problemy z działaniem - pozwoli udowodnić funkcjonariuszom, że auto rzeczywiście przeszło przegląd.

Zobacz wideo Pędził ferrari prawie 200 km/h mostem Północnym w Warszawie. Nie miał przeglądu technicznego

Dowodu rejestracyjnego nie trzeba wymieniać? Nie zawsze…

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na pieczątki i brak konieczności wymiany dokumentu z tego tytułu bez wątpienia stanowi zmianę na plus. Ułatwia życie właściciela pojazdu, minimalizuje formalności i sprawia, że w jego kieszeni zostaje 54 zł. Oczywiście to jeszcze nie oznacza, że dowodu rejestracyjnego nie trzeba wymieniać nigdy. Bo nadal są przypadki, w których kierowca będzie się musiał postarać o nowy dokument. Tak stanie się gdy dojdzie do zmiany danych właściciela (w tym np. nazwiska) czy dopisania współwłaściciela do pojazdu.