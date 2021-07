Nowe przepisy już obowiązują, ale prawie nikt o nich nie wie. MI mówi o nich tak, żeby nic nie powiedzieć

Piesi mają pierwszeństwo przed samochodem, gdy wchodzą na przejście - to najważniejsza zmiana, która zaczęła obowiązywać 1 czerwca tego roku. Do tej pory pieszy miał pierwszeństwo, znajdując się na zebrze. Nowe przywileje nie zniosły jednak obowiązku zachowania ostrożności podczas przechodzenia przez ulicę - piesi nie mogą wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód. Nie ma mowy o bezwzględnym pierwszeństwie. Co bardzo istotne, nowe zasady pierwszeństwa nie obowiązują w przypadku tramwajów - te wciąż muszą być przez pieszych przepuszczane.

Pierwszeństwo pieszych - tramwaj to wyjątek

Świadomość nowych przepisów na dzień przed ich wejściem w życie była niewielka, choć media na wiele tygodni przed 1 czerwca regularnie informowały o zmianach. Z badania Moto.pl wynika, że 4 na 10 Polaków nie słyszało o nowych zasadach pierwszeństwa pieszych. A jaka część pozostałych, którzy deklarują znajomość nowych przepisów, wie, że zasada pierwszeństwa pieszego wchodzącego nie obowiązuje na torowiskach tramwajowych? Można się tylko domyślać, że odsetek jest znikomy.

Wątpliwości co do znajomości nowych przepisów ma również poseł Artur Szałabawka, który skierował do ministra infrastruktury pytania w tej sprawie. Zapytał, czy Ministerstwo Infrastruktury planuje kampanię edukacyjną w tej sprawie.

Resort udzielił odpowiedzi, ale wyjątkowo wymijającej. Powołał się na (zbyt późno) uruchomioną i trwającą do końca listopada akcję edukacyjną "Czy to Cię tłumaczy?", którą zorganizowała podległa rządowi Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W spotach, które przygotowano, nie ma jednak mowy o opisywanym powyżej wyjątku dotyczącym torowisk tramwajowych - kampania informuje tylko, że pieszy musi zachować szczególną ostrożność, korzystając z przejść dla pieszych.

Emisja spotów już się odbywa. MI podkreśla też, że przygotuje ulotki, które będą rozdawane na stacjach benzynowych. Czy jednak będą one mówić o niezwykle ważnym wyjątku od zasady pierwszeństwa dla pieszego wchodzącego, jakim są torowiska tramwajowe? Wymijająca odpowiedź udzielona posłowi Szałabawce każe przypuszczać, że nie.

Przypomnijmy zatem: nowa zasada, mówiąca o tym, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu w momencie, w którym na nie wchodzi, nie obowiązuje w przypadku tramwajów. A co w myśl nowego prawa oznacza "wchodzenie na przejście"? Wyjaśniliśmy to w poniższym tekście.