Drony w służbie policji. Zagraniczne media podają przykład Polski

Policja w swoim arsenale narzędzi do schwytania kierowców na łamaniu prawa ma sporo do wyboru. Ręczne radary, fotoradary, wideorejestratory, radiowozy oznakowane, jak i nie, a są kraje, które również wykorzystują helikoptery.

Zagraniczny portal Carscoops.com przywołuje jeszcze jeden sposób wymierzania kary, a mianowicie drony i jako przykład takiego wykorzystania powietrznego statku bezzałogowego podaje polską policję. Informują, że polscy funkcjonariusze spokojnie obserwują z nieba samochody i motocykle, które łamią prawo, by trochę dalej zatrzymywać i wręczać mandaty. Kierowcy nie mają szans z taką kontrolą, a w momencie zatrzymania nawet często nie wiedzą, za co zostali zatrzymani. Drona na niebie, podczas niewłaściwego wyprzedzania trudno zobaczyć.

Martwy przepis? Drony skutecznie polują na kierowców. 500 zł za zbyt bliską jazdę

Jednak Polska nie jest jedynym krajem, który wykorzystuje drony do łapania przestępców. Można wspomnieć o Wielkiej Brytanii, gdzie są wykorzystywane od 2019 roku, a w Australii są wykorzystywane od tego lata. Chociaż w tym drugim przypadku były wykorzystywane wcześniej do dokumentowania miejsc zbrodni dla zespołu medycyny sądowej. Również w USA, niektóre Stany wykorzystują drony do walki z nielegalnymi wyścigami ulicznymi.

Warto jednak pamiętać by jeździć bezpiecznie i zgodnie z przepisami, bo jak widać, nigdy nie wiadomo kto nas obserwuje z nieba.