Reklama Poloneza z Wielkiej Brytanii zaskakuje [WIDEO]

Reklamy samochodów przez lata przeszły wielką metamorfozę. Niestety, większość słabo się zestarzała. Dzięki Wytwórni Filmów Oświatowych możemy zobaczyć na YouTubie jak polski Polonez był reklamowany w Wielkiej Brytanii w 1978 roku.

Co ciekawe auto zostało porównane do znanego polskiego tańca o tej samej nazwie. Widzimy aktorów tańczących w strojach nawiązujących do szlacheckich czasów. Po odtańczonej sekwencji, na ekran wjeżdża Polonez pomiędzy szpalerem szabli i pojawia się kilka najazdów na detale, by całą reklamówkę zakończyć informacjami w języku angielskim o tym skąd pochodzi i że został stworzony na eksport.

Produkcją reklamy zajęła się właśnie Wytwórnia Filmów Oświatowych, która udostępniła nagranie. Polonez na zachodzie głównie był konkurencyjny pod kątem ceny, a FSO z różnym skutkiem próbowało promować swój produkt poza naszymi granicami. Jak się to skończyło wszyscy wiedzą.