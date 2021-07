GDDKiA ogłosiło nowy przetarg na budowę obwodnicy Łomży. Z poprzednim wykonawcą rozwiązano umowę

Do maja tego roku odcinek pomiędzy węzłem Łomża Zachód, a Kolno miał być wykonany przez włoską firmę TOTO, która wygrała przetarg w 2018 roku. Firma opracowała dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID, a Wojewoda Podlaski wydał decyzję ZRID w dniu 12 listopada 2020 r. Od tamtej pory nic nie ruszyło się dalej, aż GDDKiA zdecydowało o wypowiedzeniu umowy pomimo not wzywających do wykonania dalszych etapów prac.

Teraz GDDKiA ogłosiło nowy przetarg, na ten 13 km odcinek. Nowy wykonawca będzie musiał dokończyć projektowanie odcinka, zoptymalizować to, co już zostało zaprojektowane, wybudować trasę S61, jak i DK nr 64, a także stworzyć całą infrastrukturę i uzyskać potrzebne pozwolenia.

Pojawiły się jednak nowe warunki, aby uzyskać kontrakt. Jednym z nich jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przynajmniej jednej jezdni na całej długości trasy w 18 miesięcy od podpisania umowy. Kolejnym jest oddanie do użytku węzła Łomża Zachód, ale 9 miesięcy do podpisania umowy.

Wspomniany odcinek powstanie, jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca.

GDDKiA ma nadzieję, że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca tego roku, a umowa zostanie podpisana na początku przyszłego.