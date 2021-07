UOKiK bada stacje i ostrzega kierowców. Na tych się lepiej nie zatrzymywać [LISTA]

W raporcie opublikowanym przez UOKiK można przeczytać, że od stycznia do czerwca tego roku przepadano wyrywkowo 871 próbek na różnych stacja w Polsce. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku czy nawet dwóch lat jest to zdecydowanie więcej (odpowiednio 746 w 2020 r. i 758 w 2019 r.).

Wygląda na to, że sytuacja się poprawiła, chociaż należy pamiętać, że według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w Polsce funkcjonuje oficjalnie 7743 stacji. Widać, więc, że ilość przebadanych próbek jest znikoma, ale i tak nadal większa.

Ze sprawdzonych punktów trzy nie dały rady przejść weryfikacji pozytywnie, są to:

NESTAR BOGDAN NESTEROWICZ; ul. Chocimska, Brzeg (woj. opolskie)

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ZBIGNIEW LEGUTKO; ul. Dworcowa 26A, Chełmża (woj. kujawsko-pomorskie)

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "KAMA Kowalski" Antoni Piotr Kowalski (part. BP); ul. Warszawska 1, Skępe (woj. kujawsko-pomorskie)

Jest to i tak lepszy wynik niż sprzed roku. Wtedy weryfikacji nie przeszło 23 stacje. Widać, więc, że jakość paliwa z roku na rok wzrasta.