Mach-E pokonał rekord. Ekonomiczna jazda należy do Forda

Ford promuje swojego elektrycznego Mustanga Mach-E i teraz ma powód do dumy. Ich pojazd pobił Rekord Guinessa w najoszczędniejszej jeździe pojazdu elektrycznego.

Według niezależnych pomiarów, autu udało się osiągnąć na 1 kWh przejechać 6,5 mili. Po przeliczeniu tego wyniku okazało się, że cały zasięg pojazdu przy takim zużyciu to ponad 500 mil. Oficjalnie Ford podaje, że zasięg Mustanga Mach-E wynosi 379 mil. Tym samym auto pokonało ostatni rekord o trzykrotność tego co zakładano.

Mustang Mach-E w sumie zatrzymał się dwa razy na ładowanie, a w sumie poświęcił na to około 45 minut. Miał do pokonania trasę o długości 840 mil z John O’Groats do Land’s End. Jest to najdłuższa trasa w Wielkiej Brytanii.

Rekord został ustanowiony 3-4 lipca przez Kevin Booker, Paul Clifton (obaj Wielka Brytania) i Fergal McGrath (Irlandia). Przy czym Brooker i McGrath są już rekordzistami ekonomicznej jazdy samochodem z silnikiem spalinowym.