Ile teraz kosztuje Ford Mustang? Spore zmiany pod maską i wciąż atrakcyjne ceny

Ford Mustang 2021 - ceny w Polsce

Jeszcze do niedawna w polskiej ofercie Forda Mustanga mogliśmy znaleźć dwie propozycje: klasyczną i kochaną przez fanów amerykańskiej motoryzacji wolnossącą V-ósemkę o pojemności 5,0 litra oraz mniejszą, doładowaną jednostkę EcoBoost. Ta druga aktualnie nie jest nad Wisłą oferowana, co oczywiście przełożyło się na wzrost bazowej ceny Mustanga. Jednak wciąż Mustang jest jednym z najlepiej wycenionych sportowych samochodów na naszym rynku. Cennik otwiera 227 710 złotych, za które dostajemy Mustanga z silnikiem 5.0 V8 o mocy aż 450 KM z ręczną skrzynią biegów. Kabriolet jest trochę droższy i kosztuje 244 710 zł. Do 10-stopniowej automatycznej skrzyni biegów trzeba dopłacić 10 tysięcy złotych, niezależnie od wersji nadwozia.

Osiągi? 250 km/h prędkości maksymalnej i sprint do setki w okolicach 5 sekund. Kabriolet z manualem legitymuje się 5,1 s do 100 km/h, a w wersji z automatem udaje mu się złamać pięć sekund. W nadwoziu Fastback, niezależnie od skrzyni, Ford podaje przyspieszenie na poziomie 4,9 s. Deklarowane zużycie paliwa? Lekko przekracza 11 l/100 km.

A ile kosztuje Ford Mustang Mach 1?

Z myślą o jeszcze większych fanach amerykańskich pony i muscle carów do Polski ściągnięto Forda Mustanga Mach 1. Łukasz w naszym niedawnym teście przyznał rację przedstawicielom marki, którzy odważnie twierdzą, że Mach 1 to najlepsza wersja tego modelu, jaka kiedykolwiek trafiła do Europy. Została wyposażona w wiele elementów układu jezdnego i napędowego pochodzących właśnie z modelu GT350 oraz ekstremalnego prawie 800-konnego Shelby GT500. Do Mach 1 trafiły między innymi użyte w nich ramy pomocnicze i łączniki zawieszenia, dodatkowe chłodnice oleju, a przede wszystkim ręczna skrzynia biegów Tremec właśnie z Mustanga Shelby GT350. Względem zwykłego Mustanga wzmocniono trochę silnik. Zmodyfikowana jednostka 5.0 V8 ma tu 460 KM. Dokładnie tyle, ile miał ostatni Bullit.

Z ręczną skrzynią Mustang Mach 1 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,8 s, a wskazówka prędkościomierza zatrzymuje się dopiero przy 267 km/h. W wersji z automatem prędkość maksymalna jest niższa (249 km/h), ale za to urwano sporo dziesiątych sekundy z przyspieszenia - 4,4 s. Ceny? 283 710 zł z ręczną i 293 710 zł z automatyczną skrzynią biegów.

W rodzinie jest jeszcze SUV z wtyczką

Ford Mustang Mach E to interpretacja Mustanga w wydaniu SUV z wtyczką. Długość nadwozia elektrycznego Mustanga to 472,5 cm, szerokość wynosi 188 cm, a wysokość 160 cm. Do tego duży rozstaw osi (297,2 cm) i budząca szacunek masa 1,9 tony. W Polsce dostępnych jest kilka odmian chwalonego elektryka:

Z akumulatorem 75 kWh i mocą 269 KM - od 216 120 zł (RWD)

98 kWh i 294 KM - od 247 570 zł (RWD)

98 kWh i 351 KM - od 286 310 zł (AWD)

