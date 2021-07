Tysiące zatopionych aut zaleje Polskę? Jak rozpoznać samochód po powodzi?

Ogromne powodzie w Zachodniej Europie, a przede wszystkim w Niemczech to znak, że do Polski napłynie wiele używanych samochodów w atrakcyjnych cenach. To nie żart. Czy warto kupować samochód po powodzi i jak rozpoznać takie auto?

