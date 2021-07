Najszybszy policyjny pickup pościgowy w aktywnej służbie. Zobaczyć Forda F-150 w lusterku może przestraszyć

To, co najlepiej oddaje wyjątkowość i prędkość tego policyjnego pickupa to czas, jaki pokonuje do 100 km/h, 160 km/h i na ćwierć mili.

Jak podaje policja stanowa Michigan Ford F-150 Police Responder rozpędza się do 100 km/h w 5,4 s., czyli o 1,2 s. lepszy wynik niż poprzedni model i o 0,4 s. lepiej niż jakikolwiek inny model. Do 160 km/h natomiast przyspiesza w 13,1 sekundy i było to czas krótszy o 3,7 s. w porównaniu do poprzednika. Drugim miejscem, gdzie ma pełnić służbę jest Los Angeles i tam policja sprawdziła jak sobie radzi na ćwierć mili. Policyjny pickup pokonał ten odcinek w 14,4 s.

Prędkość maksymalna policyjnego F-150 to 193 km/h, czyli tutaj również odnotowano wzrost o 20 km/h.

Można się zastanawiać skąd pickup ma takie dobre wyniki? Jak zaznacza Ford, sekret tkwi w technologii. F-150 Police Responder wyposażony jest w nowy układ 4x4 i ma wyższy moment obrotowy, który wynosi 680 Nm. Jest to więcej niż jakikolwiek radiowóz, który służy w amerykańskiej policji. Kluczowe jest też to, że system sam określa, na którą oś ma przekazać więcej momentu obrotowego.

Dołączany napęd na wszystkie koła poprawia również prowadzenie pojazdu, dzięki czemu też ma być w stanie pokonywać zakręty z większą prędkością.

Nowy Ford F-150 Police Responder pojawi się w służbie już jesienią tego roku.