Paliwo tanie nie jest, ale przynajmniej na jego jakość narzekać nie możemy. Sprawę zbadał UOKiK

Polscy kierowcy od lat narzekają na ceny paliw nad Wisłą, a powody to tego mają szczególnie teraz, gdy ceny za litr szybują w górę. Narzekać nie możemy jednak na jakość paliw sprzedawanych w Polsce, bo ta - jak ocenił UOKiK - niemal na wszystkich stacjach w kraju nie odbiega od norm.

Niemal wszystkie stacje przeszły test

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował właśnie wyniki badań jakości paliw za pierwszą połowę 2021 roku. Kontrole przeprowadzono w okresie od 18 stycznia do 30 czerwca br. na stacjach w całym kraju. Łącznie przeprowadzono 871 kontroli, czyli o ponad 100 więcej niż w analogicznym okresie 2019 i 2020 roku.

Wyniki badań to zdecydowanie powód do radości dla kierowców w Polsce. Jak ocenił UOKiK, jedynie na trzech stacjach w kraju próbka paliwa odbiegała od przyjętych prawem norm. Są to: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "KAMA Kowalski" Antoni Piotr Kowalski (part. BP), Skępe, ul. Warszawska 1 (woj. kujawsko-pomorskie), Bogdan Nesterowicz NESTAR BOGDAN NESTEROWICZ, Brzeg, ul. Chocimska (woj. opolskie), Zbigniew Legutko FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ZBIGNIEW LEGUTKO, Chełmża, ul. Dworcowa 26A (woj. kujawsko-pomorskie).

W pozostałych przypadkach UOKiK nie miał żadnych zastrzeżeń do jakości paliwa. Oznacza to, że w zaledwie 0,34 proc. przypadków paliwa odbiegają od normy lub - jak kto woli - że na 99,66 proc. badanych stacji jakość paliw jest w normie.

To wynik sporo lepszy nawet od tego w 2020 roku, gdy nieprawidłowości wykryto na 1,7 proc. stacji. Zdaniem UOKiK jakość paliw w Polsce z roku na rok się poprawia. Średnia nieprawidłowości z ostatnich lat wynosi niespełna 4 proc., a więc w tym roku możemy mówić o sporej poprawie.

Korzystanie z paliwa dobrej jakości jest bardzo istotne dla kondycji auta. Regularne korzystanie z paliwa złej jakości może powodować zwiększone spalanie, a także prowadzić do znacznie szybszego zużywania się elementów silnika, jak również i do jego awarii. To zazwyczaj oznacza bardzo kosztowne naprawy.