Zakopali silnik w ziemi. Po roku sprawdzili czy odpali [WIDEO]

Rosjanie z kanału Garage 54 zakopali około roku temu silnik wysokoprężny Toyoty. Zapomnieli o nim, ale ich widzowie w komentarzach przypomnieli im o „skarbie" zakopanym w ziemi. Z jego wydobycia powstał oczywiście film.

Zostawili okablowanie silnika, wlot powietrza i chłodnicę odsłonięte, aby sprawdzić, czy później nadal będzie mógł odpalić. Jak się jednak okazało silnik nie chciał działać. Rok pod ziemią zrobił swoje. Był cały brudny i miejscami pełny wody. Trzeba było dokonać kilku napraw konserwacyjnych by przywrócić go do stanu mniej więcej używalności.

Dopiero po kilku próbach udało się wreszcie odpalić silnik. Jednostka potrzebuje turbosprężarki, a rozrusznik jest na ostatnich nogach. Wiele przewodów wymaga wymiany. Mimo to wystarczyły tylko drobne prace, aby odpalił po roku pod ziemią, a do tego wszystkiego zaliczył rosyjską zimę.