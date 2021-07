Czy na podwójnej ciągłej można wyprzedzać? Rower - tak. Traktor - to zależy. Ale traktor można ominąć

Jeśli przy drodze, na której wymalowano linię podwójną ciągłą, stoi znak "zakaz wyprzedzania" (B-25), wówczas sprawa jest jasna - wyjątków nie ma, wyprzedzanie jest zabronione. Ale jeśli tego znaku nie ma, od tej zasady jest kilka wyjątków. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy mówią jasno - stosując te wyjątki należy zachować szczególną ostrożność, a wyprzedzanie jest bezwzględnie zakazane przed i na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym oraz podczas podjazdu pod wzniesienie. Kiedy zatem można wyprzedzać na podwójnej ciągłej?

Kiedy można wyprzedzać na podwójnej ciągłej

Wyprzedzać na linii podwójnej ciągłej można każdy pojazd pod warunkiem, że podczas wyprzedzania nie najedziemy na... linię podwójną ciągłą. Można zatem wyobrazić sobie wyprzedzanie rowerzysty, choć trzeba pamiętać, o zachowaniu bezpiecznej odległości. Obecne przepisy mówią, że musi to być minimum metr. I choć aktywiści związani ze środowiskiem rowerowym od lat chcą, by odległość tę zwiększyć do minimum 1,5 m, to niedawna próba przeforsowania zmian zakończyła się fiaskiem.

A co z pojazdami poruszającymi się prędkością znacząco niższą niż ta dopuszczana przez przepisy? Czy na drodze z wymalowaną linią podwójną ciągłą można wyprzedzać np. traktor? Nie, chyba że nie wymagałoby to najechania na linię, choć trudno to sobie wyobrazić. Od tej reguły jest jednak pewien wyjątek, choć nie dotyczy wyprzedzania, a omijania.

Omijanie na podwójnej ciągłej

Wedle przepisów omijanie następuje wtedy, gdy jadący pojazd omija stojącą przeszkodę (może to być np. inny pojazd). Jeśli zatem np. traktor z jakiegoś powodu (np. awarii) stoi na drodze, można go ominąć, przekraczając linię podwójną ciągłą. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości. W innych przypadkach jest to zakazane. Za najechanie na linię podwójną ciągłą grozi mandat w wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych.

Podsumowując, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej jest możliwe tylko wtedy gdy:

na drodze nie ustawiono znaku "zakaz wyprzedzania",

wyprzedzając, nie najedziemy na linię podwójną ciągłą,

wyprzedzanie nie odbywa się na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym oraz na podjeździe pod wzniesienie.

Na linię podwójną ciągłą możemy najechać tylko i wyłącznie omijając przeszkodę lub inny, stojący pojazd, zachowując przy tym szczególną ostrożność.