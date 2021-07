Ford Wynajem Super Easy i Ford Leasing Opcje - różnice

Przez wiele lat na rynku funkcjonowały różne wersje leasingów, którymi podbierały się firmy. Jednak od jakiegoś czasu częstszym wyborem małych i średnich firm jest wynajem długoterminowy. Ford postanowił wyjaśnić jak to u nich wygląda na przykładzie Ford Wynajem Super Easy i Ford Leasing Opcje.

REKLAMA

Ford Wynajem Super Easy

Tutaj w sumie nie kupujący, a zamawiający/użytkujący pojazd może odebrać fabrycznie nowy pojazd bez jakiejkolwiek wpłaty własnej. Oczywiście, jeśli takowa jest, to rata jest niższa. Do tego Ford gwarantuje dodatkowe pakiety, jak monitorowanie uszkodzeń czy pakiet serwisowy. Użytkujący natomiast ma możliwość np. samemu wybrać ubezpieczyciela czy wybrać opony do pojazdu. Ze względu na czasy, większość formalności załatwia się przez internet i tylko na podpisanie oraz odbiór auta trzeba udać się do salonu.

Ford Leasing Opcje

W tym wypadku wynajmujący ma większą swobodę. Podobnie jak przy wcześniejszym systemie również jest możliwość niedokonywania wpłaty własnej, ale tutaj użytkownik sam może zdecydować i zadbać o przeglądy okresowe, ubezpieczenie czy naprawy. W tym wypadku większa odpowiedzialność nałożona jest na użytkownika, który sam musi wszystko zorganizować, ale nie jest dopisany do konkretnego serwisu Forda.

Opinie Moto.pl: Opel Insignia 2.0 CDTI vs. Ford Mondeo 2.0 EcoBlue. Klasa średnia ma się dobrze

Różnice między systemami

Główną różnicą pomiędzy systemami jest to, kto to wszystko finansuje. W przypadku Ford Wynajem Super Easy finansowanie zapewnia ALD Automotive, a w przypadku Ford Leasing Opcje – BNP Paribas Leasing Services.

Różnica pojawia się również w okresie trwania umowy, Wynajem można podpisać od 24 do 60 miesięcy, natomiast Leasing od 24 do 48 miesięcy. W Leasingu jest również opcja przedłużenia umowy.

W Ford Wynajem Super Easy różni się również od Leasingu w postaci odkupu. W pierwszym wypadku dokonuje tego ALD Automotive, natomiast w drugiej opcji odkup gwarantowany jest przez dilera.