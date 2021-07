Ford przejmuje kalifornijski startup Electriphi i łączy z usługami Ford Pro, by lepiej zarządzać flotą pojazdów elektrycznych

Podczas gdy coraz więcej klientów samochodów użytkowych rozważa zakup auta całkowicie elektrycznego, to kwestia zarządzania ładowaniem nadal pozostaje barierą do pokonania. Dlatego Ford Pro planuje wykorzystać swoją wiodącą pozycję na rynku pojazdów użytkowych, bogatą ofertę samochodów oraz technologię Electriphi, aby pomóc klientom w tej przemianie.

REKLAMA

Klienci biznesowi dodają pojazdy elektryczne do swoich flot, stąd chcą mieć możliwość ładowania aut w swoich bazach, aby mieć pewność, że są one zasilane i gotowe do pracy każdego dnia- Dzięki istniejącym zaawansowanym technologiom firmy Electriphi, portfolio pojazdów elektrycznych i usług Ford Pro, ułatwimy eksploatację klientom flotowym i będziemy w stanie zaoferować im jedno spójne rozwiązanie do ładowania aut na terenie klienta

– powiedział Ted Cannis, dyrektor generalny Ford Pro.

Ford Pro szacuje, że do 2030 roku branża ładowania na w przystosowanych do tego zajezdniach wzrośnie do ponad 600 000 pełnowymiarowych ciężarówek i furgonetek. Przejęcie Electriphi wspiera cel działu Ford Pro, jakim jest uzyskanie ponad 1 miliarda dolarów przychodów z ładowania do 2030 roku.

Zobacz wideo Jeden z najciekawszych SUV-ów segmentu C? Testujemy nowego Forda Kuga

Przejęcie Electriphi drogą do rozwoju elektromobilności flotowej

Przejęcie Electriphi ma miejsce w chwili, gdy Ford przygotowuje się do wprowadzenia na rynek całkowicie elektrycznych wersji dwóch najpopularniejszych na świecie pojazdów użytkowych – furgonetki Transit i pickupa F-150. Ford rozpocznie dostawy modelu E-Transit do klientów jeszcze w tym roku, natomiast F-150 Lightning Pro będzie dostępny wiosną 2022 roku.

Klienci są pewni swoich oczekiwań – elektryfikacja ich flot jest nieunikniona, ponieważ przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne, także te związane ze zrównoważonym rozwojem. Wszyscy potrzebują już teraz rozwiązań, które umożliwią płynne przejście flot na pojazdy elektryczne. Nasza synergia z Ford Pro wzmocni tę transformację. Chcemy zadowolić klientów, pomagając im czerpać korzyści z elektryfikacji, aby mogli skupić się na tym, co najważniejsze – na efektywnym prowadzeniu biznesu

– powiedział Muffi Ghadiali, dyrektor generalny i współzałożyciel Electriphi.

Opinie Moto.pl: Ford Focus 1.0 EcoBoost. Wymierający gatunek

Umiejscowiony w Dolinie Krzemowej, zespół ponad 30 pracowników Electriphi opracował i wdrożył specjalnie zbudowaną platformę zarządzania flotą pojazdów elektrycznych i ładowaniem, która upraszcza elektryfikację floty, obniża koszty energii i śledzi kluczowe wskaźniki operacyjne, takie jak stan pojazdów w czasie rzeczywistym, dostępność ładowarek i niezbędne usługi serwisowe. Zespół ambitnych ekspertów wnosi głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie infrastruktury ładowania, ale także zarządzania flotą pojazdów elektrycznych i oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Ford Pro koncentruje się na pomaganiu klientom flotowym w lepszej i inteligentniejszej kooperacji, z większą wydajnością i łącznością popartą niezawodną trwałością. Wprowadzenie Electriphi na pokład jest ostatnim elementem, który dopełnia strategię Ford Pro mającą na celu objęcie pozycji lidera w obszarze oprogramowania i zbudowanie pełnego zestawu naszych usług, aby stworzyć stałą relację z klientem flotowym

- powiedział Cannis.

Kompleksowe usługi związane z ładowaniem pojazdów

Platforma ładowania Electriphi uzupełni specjalnie zaprojektowane usługi ekosystemu ładowania dla klientów flotowych, w tym ładowanie w domu pracowników, ładowanie publiczne i rozwiązania e-telematyki.

Ford Transit, ładowanie Ford

Ford Pro – wartości dla klienta komercyjnego

Ford Pro, kluczowa część planu Ford+ na rzecz wzrostu i tworzenia wartości, będzie integrował, wprowadzał rozwiązania cyfrowe i upraszczał transport dzięki

Pojazdy Ford Pro — szeroka gama pojazdów użytkowych Forda z silnikami spalinowymi i napędami hybrydowymi, a wkrótce także całkowicie elektryczne wersje wiodących w branży samochodów dostawczych i dużych pickupów opracowanych dla klienta biznesowego,

Ładowanie Ford Pro — rozwiązania sprzętowe i programowe do ładowania pojazdów elektrycznych w miejscach publicznych, na terenach firm i w domach pracowników, aby były gotowe do pracy następnego dnia.

Inteligencja Ford Pro — usługi cyfrowe z unikatowymi funkcjami zintegrowanymi z pojazdami, które umożliwiają klientom lepsze zarządzanie pracą i obsługą floty samochodowej,

Ford Pro Services Elite – rozszerzenie już obecnie silnej sieci centrów samochodów użytkowych Forda poprzez dodanie 120 wyspecjalizowanych, dużych centrów serwisowych w całych Stanach Zjednoczonych, z rozszerzonym czasem pracy, zdolnych do szybkiego reagowania, a także wprowadzenie 1200 mobilnych pojazdów serwisowych do 2025 roku, których celem będzie docieranie do klientów zgłaszających awarię w trasie i uruchomienie pojazdu na miejscu, co wpłynie na obniżenie kosztów,

Ford Pro FinSimple – prosta, łączona obsługa finansowa pojazdów, usług i ładowania akumulatorów.

Ford E-Transit to może być hit. Klienci już czekają na otwarcie zamówień

Niektóre elementy usług komercyjnych Ford Pro zostały już wprowadzone i są obecnie rozwijane w Europie, między innymi niedawno uruchomione programy Ford Fleet Management i Ford Pro Liive. Ten drugi, to system poprawy dyspozycyjności pojazdów oparty na systemach łączności, który ma ograniczyć przestoje we flotach klientów nawet o 60 proc.

Oprócz oczekiwanych korzyści dla klientów, Ford Pro ma również duże ambicje przysłużenia się samej firmie Ford. Firma przewiduje, że jej rosnące możliwości i atrakcyjność oferty wygenerują do 2025 roku 45 miliardów dolarów rocznego przychodu ze sprzedaży samochodów, urządzeń wspomagających oraz nowych usług, przy 27 miliardach dolarów osiągniętych w 2019 roku. W Ameryce Północnej udział Forda w sprzedaży dużych samochodów ciężarowych i dostawczych klasy 1 do klasy 7 przekracza obecnie 40 proc. W Europie marka Ford jest liderem na rynku pojazdów użytkowych nieprzerwanie od sześciu lat.

Ford Mustang Mach-E samochodem elektrycznym 2021. Elektryczna legenda laureatem plebiscytu Car and Driver