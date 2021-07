To nie jest zwykłe ograniczenie prędkości. Co oznacza znak B-43?

Ograniczenia prędkości są potrzebne. Z tym faktem chyba nikt nie będzie polemizować. Niektóre są bardziej adekwatne do drogi, na której się znajdują, a inne mniej, ale faktem jest, że i tak są potrzebne. Jest jednak pewien znak, który ma moc, o której zapominają kierowcy – B-43.

Czym jest znak B-43?

Znak B-43 to ograniczenie prędkości, w konkretnej strefie. Zazwyczaj jest on ustawiany z innymi znakami np. ostrzegającymi o progach zwalniających. Wróćmy jednak do określenia „strefa", bo jest tutaj kluczowym terminem, który odróżnia ten znak od zwykłego znaku z ograniczeniem prędkości (różni się też kształtem, gdyż okrągły znak wpisany jest w kwadratową tablicę). Normalne zakazy dotyczą jakiegoś odcinka, który później jest odwoływany przez inny znak lub po dojechaniu/przejechaniu skrzyżowania czy mostu. Znak B-43 natomiast dotyczy całej strefy, nie tylko do konkretnego punktu przed nami.

Oznaczenie to, zazwyczaj jest ustawiane na osiedlach, ostatnio również w niektórych centrach miast, jako strefy ograniczonego prędkości czy w okolicach jednostek edukacyjnych jak szkoły czy przedszkola. Ogólnie zazwyczaj tam, gdzie jest wzmożony ruch pieszych czy innych pojazdów i tam gdzie jest dużo skrzyżowań.

Znak B-43 nie ogranicza się jedynie do prędkości 30 km/h. Mogą również na nim znaleźć się takie prędkości jak 40 czy 50 km/h. Oznaczenie to stawiane jest nie tylko w momencie wjazdu do takiej strefy, ale także wcześniej, by kierowcy mogli się przygotować do wjazdu w takie miejsce. Znak ten jest odwoływany znakiem B-44 informującym o wyjeździe ze strefy ograniczonej prędkości.

Czy coś grozi nam za złamanie takiego zakazu?

Tak. Jak każdy znak, nie jest on po to by ładnie wyglądał. Jest to zakaz przekroczenia konkretnej prędkości i złamanie go wiąże się z karami. Podobnie jak w przypadku zwykłego zakazu, który obowiązuje na konkretnym odcinku także tutaj za niedostosowanie prędkości pojazdu do znaku B-43 wiąże się z mandatem, punktami karnymi, a nawet odebraniem prawa jazdy.

Warto, więc stosować się do znaku, chociaż wygląda dosyć niepozornie i należy pamiętać, że obowiązuje on na całym obszarze.