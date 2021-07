Alpine potwierdza stworzenie elektrycznej wersji Renault 5

Gilles le Borgne, wiceprezes wykonawczy ds. inżynierii w Grupie Renault potwierdził, że w ramach Alpine powstanie elektryczna reinkarnacja Renault 5. Auto ma wykorzystywać elektryczny układ napędowy z nadchodzącego crossovera Megane E-Tech Electric.

Wspomniany Megane E-Tech Electric ma zadebiutować na jesiennym Salonie Samochodowym w Monachium. Oparty będzie na platformie CMF-EV i będzie miał akumulator o pojemności 60 kWh, mocy 218 KM i jego zasięg ma wynosić 450 km na jednym ładowaniu. Le Borgne zapowiedział, że w wersji Alpine, Renault 5 będzie miało napęd na przód i silnik elektryczny będzie umieszczony na przedzie. Ma też rozpędzać się do 100 km/h w 6 sekund.

Hot Hatch w ich wykonaniu ma mieć również szersze opony, przez co mam wyglądać bardziej agresywnie, sportowo i lepiej się prowadzić. Wracając jednak do platformy CMF-EV, to taka sama ma również się znaleźć w nowej odsłonie Renault 5. Platforma ta jest spokrewniona z platformą CMF-B, która wykorzystywana jest w Clio, również tego od RenaultSport.