Elektryczny XC40 będzie tańszy, ale również będzie okrojony

Volvo XC40 P6 Recharge to „budżetowa" wersja najmniejszego SUV-a w ofercie Szwedów, która jeszcze nie miała swojej premiery, ale została już zapowiedziana. Jak to najczęściej bywa kluczowa jest kwestia ceny, a ponoć zaczynać się ma poniżej 200 tysięcy złotych, a będzie można liczyć na dopłatę w ramach programu „Mój elektryk".

Jak to jednak często bywa, słabsza odmiana równa się słabsze wyposażenie, a takie właśnie będzie w stosunku do wersji P8. Po pierwsze P6 wykorzystywać będzie tylko jeden silnik elektryczny o mocy 204 KM, a co za tym idzie napęd ma być ograniczony do jednej osi.

Mniejszy będzie również akumulator (64 kWh), co skutkować będzie krótszym zasięgiem do 300 km.

Ceny Volvo XC40 P6 Recharge pojawią się dopiero we wrześniu tego roku. Dostawy jednak dopiero ruszą na początku przyszłego.