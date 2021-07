Trzy koła i trzy promile - po pijaku jechał samochodem bez koła. "Ale trzy dobre!"

Policja zatrzymała mężczyznę, który jechał samochodem wyposażonym w trzy koła. I nie dlatego, że był to trójkołowiec - jedno koło odpadło, ale kierowcy nie przeszkodziło to w kontynuowaniu podróży. Trzy koła to niejedyna "trójka" w tym zestawieniu. Kierowca miał trzy promile alkoholu.

Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie/Facebook