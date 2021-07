Nowe Audi RS3. Pięć cylindrów, 400 KM, 3,8 s do setki i tryb driftu... Wymieniać dalej?

Nowe Audi RS3 - silnik i osiągi

Audi RS3 ma na rynku tylko jednego konkurenta z prawdziwego zdarzenia. To oczywiście 421-konny Mercedes-AMG A45 S. Hot hatch z Affalterbach rozpędza się od 0 do 100 km/h w 3,9 s. To kosmiczny i oszałamiający wynik, ale inżynierom z Ingolstadt udało się pobić wynik głównego rywala. Nowe Audi RS3 w sprincie do setki potrzebuje zaledwie 3,8 s. Prędkość maksymalna jest uzależniona od wybranego wariantu. Przy opcjonalnym pakiecie RS Dynamic oraz ceramicznych tarczach hamulcowych, można rozpędzić się aż do 290 km/h. Znakomite osiągi to zasługa dużego, większego niż u innych aut w tej klasie, silnika. Pod maską pracuje oczywiście pięciocylindrowa jednostka 2.5 TFSI. Z 5-cylindrowego silnika wyciągnięto 400 koni mechanicznych i 500 Nm, czyli o 20 Nm więcej niż w poprzedniej generacji.

REKLAMA

Audi RS3 2021 fot. Audi

Jeszcze więcej zabawy, czyli tryb drift

Audi RS3 nie będzie jednak typowym mistrzem prostej. Hot hatch (i hot sedan, bo Limousine także będzie dostępne w wersji 400-konnej) ma się znakomicie czuć na torze. W nowym RS3 pojawi się tryb RS Performance, który jest przygotowany specjalnie na tor. Ustawienia są na tyle zaawansowane, że producent po raz pierwszy w swojej historii, zakłada wypuszczenie auta z fabryki na opcjonalnych semislikowych oponach Pirelli P Zero Trofeo R. Oczywiście na liście modyfikacji znajdziemy także wyczynowe hamulce, specjalnym wydechu przeprogramowaną z myślą o sportowej jeździe skrzynię biegów, dopracowany układ kierowniczy i tak dalej, i tak dalej. Audi RS3 to pod każdym względem samochód sportowy i nie ma tu już mowy o żadnych półśrodkach.

O bezkompromisowym charakterze samochodu najlepiej świadczy jego ostra stylistyka. Zajrzyjcie też do środka, gdzie z tradycyjną w takich autach czernią kontrastują czerwone lub zielone akcenty. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii, ale i tutaj wklejamy kilka najciekawszych.

Audi RS3 2021 fot. Audi

Audi RS3 2021 fot. Audi

Audi RS3 2021 fot. Audi

Audi RS3 2021 fot. Audi

Miłośnicy jazdy bokiem mogą zacierać ręce, ponieważ RS3 otrzymało tzw. tryb driftu. Możliwość jazdy bokiem jest efektem intensywnych prac inżynierów, którzy stworzyli RS Tourque Splitter. Został on umiejscowiony na tylnej osi. Posiada dwa sprzęgła, które kontrolują przekazywanie mocy na każde z kół. Jak to działa? Podczas jazdy moc dostarczana jest na zewnętrzne koło, co ma wpłynąć na zmniejszenie podsterowności. W skrajnych przypadkach układ może przekazać do 100 proc. mocy na jedno z kół.

Audi RS3 2021 fot. Audi

Kiedy Audi RS3 pojawi się na drogach?

Mercedes-AMG A45 S kosztuje teraz w Polsce 262 600 złotych. Cen nowego Audi RS3 jeszcze nie znamy, ale ujawnienie polskiej oferty to kwestia najbliższych tygodni. Zbieranie zamówień ruszy w połowie sierpnia, a na jesieni pierwsze auta trafią do kierowców. W Niemczech Sportbacka wyceniono na równe 60 000, a Limousine na 62 000 euro.