Bez kamery samochodowej lepiej nie wychodzić. Pieszy, który prowokował kierowcę [WIDEO]

Do sieci trafiło nagranie z kamery samochodowej, która uwieczniła pieszego na przejściu dla pieszych w Krakowie, który ewidentnie szukał sposobności do awantury i wymuszenia odszkodowania.

Jak widać na nagraniu, kierowca pojazdu poprawnie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i czekał, aż wszyscy przejdą. Jednak pewien jegomość stanął na wysepce i stoi. Jak już wszyscy przeszli i kierowca nieznacznie ruszył, również pieszy ruszył w kierunku pasów. Kierowca stanął, mężczyzna również stanął. Ponieważ nie wykazywał inicjatywy do przejścia na drugą stronę, to osoba kierująca samochód ruszyła i w tym właśnie momencie, mężczyzna wszedł na pasy i zdecydował się wyzwać kierowcę.

Oczywiście takie zachowanie jest naganne. Nieostrożny, a właściwie działający z premedytacją pieszy mógł doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, w której zostałby poszkodowany. Sądząc po zachowaniu mężczyzny o to mogło chodzić. Od kiedy zmieniły się przepisy 1 czerwca, które wyraźnie nakazują kierującym ustąpić pierwszeństwa pieszym, tego typu sytuacje mogą być, co raz częstsze.

Próby wyłudzenia odszkodowania, mogą się okazać, co raz częstszymi sposobami, aby uzyskać łatwy zarobek. Wygląda na to, że posiadanie kamery samochodowej może się okazać w najbliższym czasie jednym z podstawowych narzędzi na wyposażeniu pojazdu. W końcu, gdy ma się słowo przeciwko słowu, zawsze warto podeprzeć się nagraniem.