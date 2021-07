Aston Martin Valhalla to krok naprzód dla firmy? Brytyjczycy chcą wierzyć, że tak

Brytyjczycy uważają, że Valhalla jest kolejnym krokiem w rozwoju marki, a zarazem wejścia na nowy tor rozwoju. Sposób na transformację.

REKLAMA

Aston Martin Valhalla – co napędza?

Napędem dla Valhalli jest silnik czterolitrowy silnik spalinowy V8 z podwójnym turbodoładowaniem pochodzący od Mercedesa-AMG. Wytwarza on moc 750 KM. Wspomagany jest on przez dwa silniki elektryczne, które dostarczają 204 KM mocy. W sumie auto dysponuje 954 KM mocy.

Aston Martin Valhalla Aston Martin

Aston jest w stanie poruszać się wyłącznie na energii elektrycznej i wtedy napędzane są jedynie przednie koła. Gdy funkcjonuje cały system, to napęd rozkładany jest na obydwie osie.

Moc przekazywana jest przez 8-stopniową dwusprzęgłową skrzynię biegów. Cały system zawiera elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na tylnej osi, co poprawia prowadzenie.

Moment obrotowy, jakim dysponuje Valhalla to 1000 Nm. Natomiast sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 2,5 s. Prędkość maksymalna wynosi 330 km/h. W trybie wyłącznie elektrycznym, Aston jest w stanie osiągnąć prędkość 130 km/h, ale należy to osiągnąć na odcinku 15 km, bo tyle wynosi zasięg.

Aston Martin zamierza Valhallą przejechać tor Nurburgring, w czasie poniżej 6:30.

Tadeusz Marek: tego o nim nie wiecie. Historia prawdziwa konstruktora silników Aston Martin

Aston Martin Valhalla – waga i technologia z F1

Valhalla ma ważyć mniej niż 1550 kg. Jest to możliwe, bo większość elementów wykonana jest z włókna węglowego. Ponieważ pojazd został opracowany w tunelu aerodynamicznym i charakteryzuje się zaawansowaną, aktywną aerodynamiką, to generuje siłę docisku 600 kg przy prędkości 241 km/h.

Aston Martin Valhalla Aston Martin

W pokonywaniu zakrętów pomoże natomiast technologia zaczerpnięta z Formuły 1. Valhalla wykorzysta specjalne amortyzatory Multimatic Variable Spring z adaptacyjnym zaworem suwakowym, aby zapewnić regulowaną sztywność jazdy i osiągi. Samochód będzie też w stanie podnieść swój przód, aby pokonywać np. progi zwalniające. Do tego wszystkiego Aston zamontował hamulce węglowo-ceramiczne z technologią brake-by-wire. Opony pochodzą od Michelin, które zostały specjalnie zaprojektowane pod Valhallę.

Aston Martin Valhalla – nadal auto luksusowe

Nie można zapominać, że Valhalla nadal jest autem luksusowym. Wnętrze ma być większe niż w Valkyrie. Nowy system HMI oferuje użytkownikom ekran dotykowy z obsługą Apple CarPlay i Android Auto, a regulowana kolumna kierownicy oznacza, że po??mimo fotela, który jest nie do ruszenia, to będą mogli za nią zmieścić się osoby o różnym wzroście.

Aston Martin Valhalla Aston Martin

Aston Martin jak na razie nie ujawnił jak będzie wyglądać wnętrze. Należy się jednak spodziewać dwustrefowej, automatycznej klimatyzacji i zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (w tym automatyczne hamowanie awaryjne, ostrzeżenie przed kolizją z przodu, aktywny tempomat, monitorowanie martwego pola i wiele innych).

Na ten moment jest jeszcze sporo niewiadomych. Po pierwsze nie podano, kiedy rozpocznie się produkcja, ani ile będzie kosztować Valhalla. Nie podano również ile dokładnie będzie ważyć auto. Jednak informacje, które już zostały opublikowane mogą dać pewien obraz tego, czego należy się spodziewać.